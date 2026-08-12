VIDEO: Así se vio el eclipse solar desde un avión hoy 12 de agosto

Si estabas buscando el mejor lugar para ver un eclipse solar, te contamos hay personas que ya lo hallaron, pues viajaron en un avión para verlo desde las ventanillas, ¿lo habías pensado?

Este miércoles 12 de agosto se pudo observar en el cielo uno de los fenómenos más impactantes que existen, un eclipse solar. Aunque el fenómeno solo fue visible en España, Islandia y Groenlandia, el mejor lugar para verlo fue desde un avión. Te contamos los detalles.

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¿Cómo se ve el eclipse solar desde un avión?

Una aerolínea española llevó a cabo un vuelo especial para que los pasajeros pudieran observar imágenes únicas del evento astronómico del siglo desde el aire. La ruta de la nave fue diseñada para ofrecer las mejores condiciones de observación del impactante eclipse solar de hoy sobre la ciudad de Palencia, España.

Un #eclipse solar total visto desde un avión

Ver a la Luna cubrir completamente al Sol desde arriba de las nubes es simplemente irreal.



La naturaleza realmente sabe cómo montar un espectáculo. pic.twitter.com/A3KGVJEqGf — treintaytres (@GRUPOTRESTRES) August 12, 2026

De esta manera, los tripulantes y pasajeros pudieron observar cuando la Luna se colocó completamente frente al Sol y llenó de oscuridad el cielo de España, durante aproximadamente dos minutos. Sin duda, una de las experiencias más impactantes desde el mejor lugar para ver un eclipse, ¿no crees?

¿Cuándo será el próximo eclipse solar en México?

El próximo eclipse solar que se podrá ver en México ocurrirá el 26 de enero de 2028 y será de tipo anular (el famoso “anillo de fuego”).

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