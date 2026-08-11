Sismo en México: Este es el lugar más seguro para sobrevivir dentro de un edificio, según un Topo

Los recientes terremotos en Venezuela y Colombia encendieron las alertas por un posible sismo en México, que podría ocurrir en los próximos meses. Por esta razón, también genera interés conocer cuál es el lugar más seguro para resguardarse dentro de tu departamento si estás en un piso alto de tu edificio.

En redes sociales, circula un video en el que un integrante del grupo de rescatistas conocido como Topos revela qué es lo que debe hacerse en caso de un sismo. Te contamos los detalles.

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¿Dónde esconderse cuando hay un temblor según un Topo?

Si tu tambien te escondes debajo de la mesa o escuchaste a tu abuelita decir que el lugar más seguro es el marco de la puerta, te recomendamos que sigas leyendo, porque un rescatista experto ya reveló cuál es el lugar y la posición en la que han encontrado más personas con vida. De acuerdo con el Topo mexicano, para salvar tu vida en caso de sismo, puedes tomar en cuentas las siguientes recomendaciones, según el piso del edificio en el que vivas:

Primer piso o planta baja : Si el temblor lo permite, en muchos casos es seguro salir a la vía pública una vez que termine el movimiento y se confirme que no hay caída de escombros; mantener distancia de fachadas, muros y líneas eléctricas.

: Si el temblor lo permite, en muchos casos es seguro y se confirme que no hay caída de escombros; mantener distancia de fachadas, muros y líneas eléctricas. Segundo y tercer piso : Te conviene quedarte en un lugar seguro dentro del departamento durante el temblor . Evacuar por escaleras cuando el movimiento haya cesado y haya señales de seguridad.

: Te conviene . Evacuar por escaleras cuando el movimiento haya cesado y haya señales de seguridad. Pisos altos: No intentar bajar durante el sismo. Refugiarse en zonas estructuralmente seguras dentro del departamento, alejadas de ventanas.

¿Cuál es la posición que debo adoptar para protegerme en caso de un sismo?

Aunque esconderse debajo de una mesa o escritorio resistente es una buena opción, el rescatista explicó que existe una posición muy segura en el que los rescatistas han encontrado a la mayor cantidad de personas vivas, tras un terremoto.

Acuéstate boca arriba a un lado de un mueble fuerte; por ejemplo, la cama, sillones, lavadora, refrigerador. ¿La razón? Porque si estás hincado o en posición fetal ocupas más espacio y si los escombros caen encima te pueden provocar fracturas o la muerte.

@yosoyscarkis ¿Aún crees que ponerte bajo el marco de una puerta o en posición fetal te salvará en un terremoto? 🚨 Esa información quedó obsoleta. Un rescatista de los @topodemexico nos explica la postura REAL que puede salvarte la vida durante un colapso: acostado boca arriba y al lado de un mueble pesado o resistente (sofá, cama, refrigerador). Ahí es donde se crea el verdadero espacio vital o "triángulo de la vida". 📐✨ 💾 GUARDA este video porque esta información se repasa en frío, no en medio de una emergencia. ✈️ COMPÁRTELO con tu familia y amigos. Podría marcar la diferencia. 👇 ¿Ya tenías identificado cuál sería tu mueble de resguardo en casa? Te leo en los comentarios. ♬ Piano Emotional - Raw Vibrations

Estas son recomendaciones de un rescatista experto que forma parte de la Brigada Topos; sin embargo, es indispensable recordar que los sismos son impredecibles, así como su intensidad.

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