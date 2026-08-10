SRE activa protocolos para connacionales tras terremoto en Colombia; no hay mexicanos afectados

La Secretaría de Relaciones Exterior (SRE) activó sus protocolos de atención y monitoreo de mexicanos tras el terremoto en Colombia de magnitud 7.4.

Hasta el momento, se reportan 73 personas fallecidas y daños en viviendas, edificios, iglesias, hospitales y aeropuertos. Por su parte, la SRE reporta que no hay mexicanos afectados. Te contamos los detalles.

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SRE: No hay reporte de mexicanos afectados por el terremoto en Colombia

Tras ocurrido el terremoto en Colombia, la Cancillería mexicana informó que no tiene conocimiento de personas mexicanas afectadas, lesionadas o fallecidas a consecuencia del sismo.

La @SRE_mx da seguimiento al sismo registrado esta mañana en Colombia.



México expresa su solidaridad con el pueblo y el gobierno colombiano ante este lamentable suceso. Se ha establecido contacto con la Cancillería de Colombia, a quien se le reiteró la disposición de México de… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 10, 2026

Asimismo, la SRE expresó su solidaridad con el pueblo y el gobierno colombiano y reiteró su disposición para enviar todo el apoyo que se requiera.

Embajada habilita línea de emergencia para mexicanos

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores recomendó a los connacionales en Colombia mantenerse informados a través de canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades locales.

Asimismo, puso a disposición de los mexicanos en Colombia un número de emergencia, en caso de que requieran asistencia: Col: +57 313 878 6028.

El terremoto en Colombia se sintió a las 07:34 hora local y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico. Las ciudades más afectadas fueron Manizales, Cali y Pereira.

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