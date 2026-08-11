Terremoto en Colombia: ¿Qué es la subducción de placas y por qué provocó el mayor sismo en la última década?

El lunes 10 de agosto un fuerte terremoto de 7.4 de magnitud azotó a Chocó, Colombia; sin embargo, el movimiento telúrico rebasó las fronteras del país sudamericano y fue perceptible en Venezuela, Ecuador y Panamá.

De acuerdo al Servicio Geológico Colombiano, se trató del sismo más fuerte que se ha sentido en la última década y se debió a la dinámica tectónica del territorio, vinculada con la placa Nazca y el fenómeno de subducción.

6️⃣¿Existe alguna relación entre este sismo y el de Venezuela ocurrido el 24 de junio de este año? No existe relación entre ambos eventos porque obedecen a dinámicas diferentes. Mientras el sismo ocurrido en Venezuela fue más superficial y se asocia a la interacción de cizalla de… — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 11, 2026

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¿Qué es la subducción de placas y por qué afectó a Colombia?

Energy Glossary define la subducción de las placas tectónicas como un proceso donde una placa litosférica desciende por debajo de otra e ingresa a la astenosfera, es decir, cuando una placa se hunde y se desliza debajo de otra.

Este fue el fenómeno que se vivió en Colombia, un territorio ubicado entre las placas de Nazca, Sudamericana y la del Caribe por lo que es un país con alta actividad sísmica; no obstante, fueron las dos primeras las que causaron el terremoto que, al corte del lunes, llevaba más de 132 personas fallecidas y 500 heridos.

“El sismo de hoy en Colombia es producto de la subducción (o hundimiento) de la placa Nazca bajo la Sudamericana, con una profundidad de 103 km”, puntualizó el Servicio Geológico Colombiano.

¿Tienen relación los terremotos en Colombia y Venezuela?

Las autoridades colombianas descartan que ambos sismos tengan relación, debido a que el terremoto en Venezuela “fue más superficial” y se asoció con la interacción de la placa del Caribe con la sudamericana.

Además, en el movimiento telúrico del 24 de junio se presentó un fenómeno conocido como “doblete sísmico”, el cual se presenta cuando una ruptura de una placa desencadena, casi de inmediato, la ruptura de otro segmento, es decir, se presentan dos sismos diferentes con diferencia de segundos.

Esto no es lo mismo que una réplica, ya que en ésta el segundo sismo es de menor intensidad, mientras que en el doblete la diferencia es menor a 0.4 grados.

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