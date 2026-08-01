Terremoto de Japón se considera poco común; así lo explican los expertos

Después del terremoto que sacudió Japón, provocando colapsos y daños en diferentes zonas del país, la comunidad científica internacional ha puesto sus ojos en este movimiento telúrico por sus complejas características.

El terremoto ocurrió el pasado martes 28 de julio a las 4:27 pm (hora local), teniendo a la ciudad de Kumamoto como el epicentro; sin embargo, tras algunos días, los expertos sismólogos califican este fenómeno como “raro”.

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Terremoto Japón: características atípicas del movimiento

En primera instancia, se creía que la discrepancia entre el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés) y la Agencia Meteorológica de Japón era un factor determinante, ya que dieron magnitudes diferentes.

La USGS fijó la magnitud del movimiento telúrico en 6.8; mientras que la Agencia Meteorológica de Japón en 7.1. Pero esto no obedece más que al uso de diferentes metodologías:

USGS : mide la energía total liberada por el terremoto

: mide la energía total liberada por el terremoto Agencia Meteorológica de Japón: mide la intensidad del movimiento en la superficie cercana

Lo que realmente puso en dudas a los científicos fue lo inusual de la placa tectónica donde ocurrió el choque. Y es que el movimiento telúrico del martes se produjo a “varios cientos de kilómetros” tierra adentro, anunció el reporte oficial.

Y es que casi 9 de cada 10 terremotos que se producen ocurren en los límites de las placas tectónicas por el rose constante entre ellas, lo que va acumulando tensión hasta provocar estos movimientos.

Rareza de los sismos “intraplacas”

El terremoto de este martes fue la excepción y se produjo más adentro, en el interior de una placa tectónica, lejos de los límites activos, por lo que es considerado como un sismo “intraplaca”.

Pero ¿qué es un sismo intraplaca? La USGS lo define como una falla en el deslizamiento horizontal superficial, es decir, los dos lados de la fractura se deslizaron uno sobre otro, en lugar de que uno se superpusiera.

Además de esa característica, los sismos “intraplacas” son considerados raros ya que para que las placas tectónicas acumulen tal cantidad de energía y tensión pueden pasar miles o decenas de miles de años.

Y al no estar en los bordes tectónicos conocidos, las fallas no se encuentran mapeadas o son consideradas inactivas, por lo que cuando ocurren, la población no suele estar acostumbrada y/o preparada.

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