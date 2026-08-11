Martes de Frescura de Walmart: Hay ofertas en frutas, verduras y otros alimentos

Si vas a comprar tu súper y quieres ahorrar dinero en el Martes de Frescura de Walmart hay ofertas en frutas, verduras, carnes y mariscos y aquí te compartimos la lista de productos que tienen descuento.

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Frutas y verduras con descuento en Walmart

Jitomate: 15:00 pesos el kilo

Aguacate Hass: 59.00 pesos el kilo

Espárrago verde: 149.00 pesos el manojo

Pepino: 29.90 pesos el kilo

Melón: 34.00 pesos el kilo

Mora azul: 59.00 pesos la charola con 170 gramos

Chile jalapeño: 20.00 pesos el kilo

Pera de Anjou: 52.00 pesos el kilo

Manzana red Delicious: 39.00 pesos el kilo

Mango paraíso: 26.00 pesos el kilo

Mango manila: 42.00 pesos el kilo

Sandía roja: 12.90 pesos el kilo

Nopal limpio: 29.00 pesos el kilo

Tuna blanca: 49.00 pesos el kilo

Cerezas: 89.00 pesos los 454 gramos

Ciruela: 74.00 pesos el kilo

Kiwi verde: 76.00 pesos el kilo

Higo: 89.00 pesos el kilo

Mamey: 45.90 pesos el kilo

Granada roja: 69.00 pesos el kilo

Plátano: 26.00 pesos la penca

Manzana granny Smith: 40.00 pesos el kilo

Cebolla blanca: 45.00 pesos el kilo

¿Qué promociones hay en carnes y mariscos?

Filete de tilapia: 109.00 pesos el kilo

Carne de res deshebrada: 134.00 pesos los 300 gramos

Medallones de atún aleta amarilla: 229.00 pesos

Filete de tilapia sin piel: 59.00 pesos los 500 gramos

Nuggets de pollo empanizados: 50.00 pesos los 500 gramos

Manitas de cerdo: 55.00 pesos la charola con 700 gramos

Cubitos de atún aleta amarilla: 59.00 pesos los 200 gramos

Medallones de atún premium: 215.00 pesos

Filete de pescado sierra madre blanco: 99.00 pesos los 400 gramos

Salmón noruego: 326.00 pesos los 500 gramos

Filete basa oriental: 87.00 pesos los 800 gramos

Cubos de atún con camarón: 59.00 pesos los 200 gramos

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