Martes de Frescura de Walmart: Hay ofertas en frutas, verduras y otros alimentos

Si vas a comprar tu súper y quieres ahorrar dinero en el Martes de Frescura de Walmart hay ofertas en frutas, verduras, carnes y mariscos y aquí te compartimos la lista de productos que tienen descuento.
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Frutas y verduras con descuento en Walmart
- Jitomate: 15:00 pesos el kilo
- Aguacate Hass: 59.00 pesos el kilo
- Espárrago verde: 149.00 pesos el manojo
- Pepino: 29.90 pesos el kilo
- Melón: 34.00 pesos el kilo
- Mora azul: 59.00 pesos la charola con 170 gramos
- Chile jalapeño: 20.00 pesos el kilo
- Pera de Anjou: 52.00 pesos el kilo
- Manzana red Delicious: 39.00 pesos el kilo
- Mango paraíso: 26.00 pesos el kilo
- Mango manila: 42.00 pesos el kilo
- Sandía roja: 12.90 pesos el kilo
- Nopal limpio: 29.00 pesos el kilo
- Tuna blanca: 49.00 pesos el kilo
- Cerezas: 89.00 pesos los 454 gramos
- Ciruela: 74.00 pesos el kilo
- Kiwi verde: 76.00 pesos el kilo
- Higo: 89.00 pesos el kilo
- Mamey: 45.90 pesos el kilo
- Granada roja: 69.00 pesos el kilo
- Plátano: 26.00 pesos la penca
- Manzana granny Smith: 40.00 pesos el kilo
- Cebolla blanca: 45.00 pesos el kilo
¿Qué promociones hay en carnes y mariscos?
- Filete de tilapia: 109.00 pesos el kilo
- Carne de res deshebrada: 134.00 pesos los 300 gramos
- Medallones de atún aleta amarilla: 229.00 pesos
- Filete de tilapia sin piel: 59.00 pesos los 500 gramos
- Nuggets de pollo empanizados: 50.00 pesos los 500 gramos
- Manitas de cerdo: 55.00 pesos la charola con 700 gramos
- Cubitos de atún aleta amarilla: 59.00 pesos los 200 gramos
- Medallones de atún premium: 215.00 pesos
- Filete de pescado sierra madre blanco: 99.00 pesos los 400 gramos
- Salmón noruego: 326.00 pesos los 500 gramos
- Filete basa oriental: 87.00 pesos los 800 gramos
- Cubos de atún con camarón: 59.00 pesos los 200 gramos
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