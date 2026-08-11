Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Detienen al “X1″ y 11 personas más vinculadas a Los Caballeros Templarios en Michoacán
/Es Tendencia/Nota

Martes de Frescura de Walmart: Hay ofertas en frutas, verduras y otros alimentos

Hoy 11 de agosto en Walmart es Martes de Frescura y si quieres ahorrar dinero hay ofertas en frutas, verduras y otros alimentos para que armes tu súper sin gastar de más.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Si vas a comprar tu súper y quieres ahorrar dinero en el Martes de Frescura de Walmart hay ofertas en frutas, verduras, carnes y mariscos y aquí te compartimos la lista de productos que tienen descuento.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Frutas y verduras con descuento en Walmart

  • Jitomate: 15:00 pesos el kilo
  • Aguacate Hass: 59.00 pesos el kilo
  • Espárrago verde: 149.00 pesos el manojo
  • Pepino: 29.90 pesos el kilo
  • Melón: 34.00 pesos el kilo
  • Mora azul: 59.00 pesos la charola con 170 gramos
  • Chile jalapeño: 20.00 pesos el kilo
  • Pera de Anjou: 52.00 pesos el kilo
  • Manzana red Delicious: 39.00 pesos el kilo
  • Mango paraíso: 26.00 pesos el kilo
  • Mango manila: 42.00 pesos el kilo
  • Sandía roja: 12.90 pesos el kilo
  • Nopal limpio: 29.00 pesos el kilo
  • Tuna blanca: 49.00 pesos el kilo
  • Cerezas: 89.00 pesos los 454 gramos
  • Ciruela: 74.00 pesos el kilo
  • Kiwi verde: 76.00 pesos el kilo
  • Higo: 89.00 pesos el kilo
  • Mamey: 45.90 pesos el kilo
  • Granada roja: 69.00 pesos el kilo
  • Plátano: 26.00 pesos la penca
  • Manzana granny Smith: 40.00 pesos el kilo
  • Cebolla blanca: 45.00 pesos el kilo

¿Qué promociones hay en carnes y mariscos?

  • Filete de tilapia: 109.00 pesos el kilo
  • Carne de res deshebrada: 134.00 pesos los 300 gramos
  • Medallones de atún aleta amarilla: 229.00 pesos
  • Filete de tilapia sin piel: 59.00 pesos los 500 gramos
  • Nuggets de pollo empanizados: 50.00 pesos los 500 gramos
  • Manitas de cerdo: 55.00 pesos la charola con 700 gramos
  • Cubitos de atún aleta amarilla: 59.00 pesos los 200 gramos
  • Medallones de atún premium: 215.00 pesos
  • Filete de pescado sierra madre blanco: 99.00 pesos los 400 gramos
  • Salmón noruego: 326.00 pesos los 500 gramos
  • Filete basa oriental: 87.00 pesos los 800 gramos
  • Cubos de atún con camarón: 59.00 pesos los 200 gramos

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Tags relacionados
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO