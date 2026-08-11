Aumenta a 169 el saldo de personas fallecidas a 24 horas del terremoto en Colombia

La Asociación de Ciudades Capitales de Colombia confirmó que suman 169 personas fallecidas a 24 horas del terremoto de 7.4 de magnitud que azotó al país sudamericano.

De acuerdo al balance preliminar durante las primeras horas de este martes 11 de agosto, el 97.6% de las muertes se concentran en las ciudades de Cali (85 fallecidos), Pereira (66), Quibdó (nueve) y Manizales (5).

#ComunicadoOficial | A casi 24 horas del #terremoto, la magnitud de la emergencia se concentra especialmente en las ciudades capitales.



El balance preliminar asciende a 169 personas fallecidas en Colombia. 165 de ellas se registran en ciudades capitales, que concentran el 97,6 %… pic.twitter.com/CC3X1PQgp6 — Asocapitales (@Asocapitales) August 11, 2026

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Más de 600 personas lesionadas en Colombia

Las autoridades colombianas también informaron que suman 668 personas lesionadas y 165 edificios colpsados en las ciudades capitales de Colombia, sin embargo, aún siguen las operaciones de búsqueda y rescate, así como el levantamiento de la Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN).

“Las cifras continúan siendo preliminares y están sujetas a actualización debido a que las autoridades territoriales y los organismos de respuesta permanecen desplegados en las zonas afectadas”, informó la asociación.

Despliega más de mil militares en toda Colombia tras el sismo

Por otro lado, el ejército de Colombia informó que se desplegaron cerca de mil soldados en 40 de los puntos más afectados tras el fuerte terremoto que azotó al país, 400 de ellos se encuentra en Cali.

Entre sus actividades se encuentran brindar seguridad a la población, así como apoyar a las comunidades mientras se desarrollan las tareas de búsqueda y rescate.

Además, el Ministerio de Defensa detalló que el Comando de Ingenieros Militares desplegó cinco pelotones en las comunidades de Chocó, Valle de Cauca, Quindío, Risaralda y Caldas.

“Estamos con las comunidades que hoy requieren el apoyo de nuestra Fuerza Pública y ponemos nuestras capacidades de búsqueda y rescate al servicio de quienes lo necesitan”, puntualizaron en un post de redes sociales.

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