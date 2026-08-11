Del campeonato a la tragedia: Niños futbolistas mexicanos quedan varados en Colombia y piden ayuda para regresar a casa

El terremoto en Colombia ocasionó una terrible tragedia para los ciudadanos que no solo perdieron sus hogares, sino que en muchos casos perdieron también a integrantes de sus familias. Asimismo, el sismo también dejó en incertidumbre a extranjeros que se encontraban de visita. Este es el caso de los niños futbolistas que integran un equipo infantil de Tijuana, que quedaron varados y sin poder regresar a casa. Te contamos los detalles de esta historia.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

“Solicitamos apoyo para regresar a casa”: Niños futbolistas mexicanos quedan varados tras terremoto en Colombia

Un grupo de niños futbolistas mexicanos quedaron atrapados en medio de la tragedia que se vivió en Colombia, luego de que el país latinoamericano sufriera un sismo de magnitud 7.4, que derribó edificios y causó daños severos en escuelas, iglesias, hospitales y hasta seis terminales aéreas.

⚽🇲🇽 El equipo infantil Obeliz FC de Tijuana, que se encuentra en Colombia tras haber participado en una competencia deportiva, ha solicitado apoyo para poder regresar a casa luego del fuerte terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país este lunes.#ObelizFC #KSDYNoticias pic.twitter.com/Gup7lnlhoV — KSDY 50 (@KSDY50tv) August 11, 2026

Además, el terremoto provocó caos en los principales medios de transporte, lo que está dificultando la movilidad dentro y fuera del país. Precisamente, este es el problema que tienen los niños que integran el equipo infantil Leyendas Obeliz, quienes habían viajado a viajado a Armenia, Colombia, para disputar el torneo internacional ‘International Kids Cup’ de futbol de salón (futsal), que se llevó a cabo entre el 5 y 8 de agosto.

Los niños estaban felices porque habían ganado el torneo. Sin embargo, cuando ya se preparaban para volver a casa fueron sorprendidos por un sismo de 7.4 de magnitud que obligó al gobierno colombiano a declarar emergencia nacional.

Ante esta situación, los menores, de entre 11 y 12 años de edad, y la comitiva que los acompaña tuvieron que solicitar apoyo para conseguir recursos económicos para hospedarse por más días y pagar el transporte hasta un aeropuerto desde el que puedan viajar de regreso a México.

“Soy Chucky, vinimos a Colombia a un torneo internacional representando a México y a Leyendas Obeliz y queremos solicitar un apoyo para poder llegar a Tijuana a nuestra casa y estar con nuestra familia”, comentó uno de los menores.

SRE comparte teléfono de emergencia para mexicanos en Colombia

Tras el terremoto en Colombia, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que activó los protocolos para apoyar a los mexicanos en Colombia que lo requieran. Se dio a conocer que el gobierno federal, a través de la SRE y el de Baja California ya mantienen comunicación con la delegación del equipo infantil Leyendas Obeliz, que se encuentra varada en Colombia.

Asimismo, la SRE puso a disposición de los mexicanos en Colombia un número de emergencia en caso de necesitar ayuda: Col: +57 313 878 6028.

¿Cuántos muertos hay por el terremoto en Colombia?

Hasta el momento, se reportan 188 muertos por el terremoto en Colombia. Mil 677 personas continúan desaparecidas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.