Motorola está rematando hasta el 19 de agosto el celular Moto G17 de 256 GB y cámara de 50 MP con 15% de descuento por el regreso a clases

Motorola despliega dentro de su tienda oficial mexicana una oferta específicamente ventaneada para audiencia estudiante durante el regreso a clases. El Motorola Moto G17 con 256 GB de almacenamiento y cámara de 50 megapíxeles cotiza actualmente en $4,699 pesos desde los $5,499 pesos originales del catálogo, válido exclusivamente hasta el 19 de agosto de 2026. La diferencia acumula $800 pesos menos, cifra equivalente al 15 por ciento que Motorola recorta durante el periodo promocional.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Motorola pone a disposición pago diferido hasta 24 mensualidades sin intereses con tarjetas participantes según campaña activa de la marca en su tienda oficial. Las modalidades tradicionales de pago funcionan simultáneamente: contado, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico y PayPal. La marca ofrece adicionalmente 10 por ciento de descuento extra al registrarse por primera vez en la tienda oficial más envío gratuito con cobertura nacional.

Qué caracteriza al Moto G17 dentro del segmento smartphone accesible

Motorola posiciona la línea Moto G como su segmento de entrada asequible del catálogo global, apuntando específicamente a audiencia con presupuesto controlado que busca funciones básicas de smartphone moderno sin migrar al segmento premium Edge o al segmento medio-alto Moto G Power.

Moto G17 en la web oficial de Motorola (Motorola)

Estas son las especificaciones técnicas clave del Moto G17 según ficha oficial Motorola México:

Fabricante y modelo: Motorola (compañía estadounidense fundada en 1928 y actualmente propiedad de Lenovo) — variante Moto G17 con 256 GB de almacenamiento .

(compañía estadounidense fundada en 1928 y actualmente propiedad de Lenovo) — variante con . Pantalla: 6.72 pulgadas FHD+ (1080 x 2400) con perforación superior + frecuencia de refresco 60 Hz estándar.

con perforación superior + frecuencia de refresco 60 Hz estándar. Procesador y memoria: MediaTek Helio G81 Extreme a 2 GHz + 8 GB de RAM para multitarea básica fluida.

a 2 GHz + para multitarea básica fluida. Almacenamiento ampliable: 256 GB internos con ranura microSD para expansión adicional.

con ranura microSD para expansión adicional. Cámaras: 50 megapíxeles principal + 5 megapíxeles secundaria + video FHD 1080p a 30 fps.

principal + 5 megapíxeles secundaria + video FHD 1080p a 30 fps. Batería: 5,200 mAh con carga rápida de 18 watts para autonomía prolongada durante todo el día.

con carga rápida de para autonomía prolongada durante todo el día. Certificación: IP54 contra polvo y salpicaduras (protección estándar para uso cotidiano).

contra polvo y salpicaduras (protección estándar para uso cotidiano). Conectividad y extras: NFC + lector de huella lateral + bocinas estéreo + jack 3.5mm + Bluetooth + WiFi + Dual SIM.

Forma de envío y garantía Motorola México

Motorola comercializa y despacha directamente el producto desde su tienda oficial motorola.com.mx con cobertura nacional y envío gratuito estándar. El tiempo estimado de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles a partir de la confirmación del pedido dependiendo del código postal de destino.

El smartphone incluye 12 meses de garantía oficial Motorola México cubriendo defectos de fabricación del equipo, la pantalla FHD+, la batería de iones de litio, los sistemas electrónicos internos y los accesorios incluidos en el empaque.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.