Walmart remata el Motorola G15 con 512GB y cámara de 50MP; tiene $1,300 de descuento

Si estás buscando renovar tu celular sin gastar tanto, Walmart tiene una oferta en línea para el Motorola G15 Dual SIM con 512 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM.

El equipo se encuentra disponible por 2 mil 699 pesos, cuando anteriormente tenía un costo de 3 mil 999 pesos. Esto representa un ahorro de $1, 300 pesos.

Además, el equipo puede comprarse hasta en 18 mensualidades fijas de 262.40 pesos, por lo que los consumidores pueden distribuir el pago para no afectar demasiado el bolsillo.

El producto también cuenta con una política de devolución de hasta 30 días después de haberlo recibido. La promoción puede consultarse directamente en la tienda en línea de Walmart dando click en este enlace.

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Motorola G15 características

El Motorola Moto G15 es un smartphone económico que destaca por su gran pantalla FHD+ de 6.72 pulgadas, batería duradera de 5200 mAh y cámara principal de 50 MP. Viene equipado de fábrica con el sistema operativo Android 15.

Pantalla: LCD IPS de 6.72 pulgadas con resolución Full HD+ y protección Corning Gorilla Glass 3.

LCD IPS de 6.72 pulgadas con resolución Full HD+ y protección Corning Gorilla Glass 3. Procesador: MediaTek Helio G81 Extreme (hasta 2.0 GHz).

MediaTek Helio G81 Extreme (hasta 2.0 GHz). Memoria RAM: 4 GB físicos con tecnología RAM Boost (ampliable virtualmente).

4 GB físicos con tecnología RAM Boost (ampliable virtualmente). Cámaras traseras: Principal de 50 MP (con tecnología Quad Pixel) + ultra amplia/profundidad de 5 MP.

Principal de 50 MP (con tecnología Quad Pixel) + ultra amplia/profundidad de 5 MP. Cámara frontal: 8 MP.

8 MP. Batería y carga: 5200 mAh con soporte de carga rápida de hasta 20W.

5200 mAh con soporte de carga rápida de hasta 20W. Resistencia: Certificación IP52 contra polvo y salpicaduras de agua.

Certificación IP52 contra polvo y salpicaduras de agua. Conectividad y sonido: 4G LTE, Wi-Fi de doble banda, Bluetooth 5.4, NFC, jack de 3.5 mm para audífonos y altavoces estéreo con sonido Dolby Atmos.

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