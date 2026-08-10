En Ciudad Juárez el Motorola Edge 70 te sale casi $900 pesos más barato: el IVA fronterizo que muy pocos conocen

Comprar productos de mayor precio puede resultar más barato para quienes viven en Ciudad Juárez, Chihuahua, debido a un estímulo fiscal vigente en la frontera. Durante 2026, algunos comercios de esta región pueden aplicar una tasa de 8% de IVA en lugar del 16%, siempre que cumplan con las condiciones establecidas.

El ahorro puede ser más evidente en productos de precio elevado, como un celular. Si se toma como referencia el precio de $12,999 pesos del Motorola Edge 70 y se mantiene el mismo valor antes de impuestos, con una tasa de IVA del 8% el equipo quedaría en aproximadamente $12,102.52 pesos, es decir, cerca de $896.48 pesos menos.

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Motorola Edge 70: características y cámaras

El Motorola Edge 70 es uno de los nuevos modelos de la marca y destaca principalmente por su diseño ultradelgado. Según Motorola México, tiene apenas 5.99 milímetros de grosor, sin dejar de lado la resistencia.

De acuerdo con la marca, es el primer teléfono ultradelgado de su categoría probado bajo estándares militares de durabilidad MIL-STD-810H. Además, cuenta con Gorilla Glass 7i y protección IP68 e IP69 contra agua y polvo.

Entre sus principales características se encuentran:

Pantalla Super HD de 6.7 pulgadas con resolución 1.5K.

Frecuencia de actualización de 120 Hz.

Brillo de hasta 4,500 nits.

Colores Pantone Validated.

Procesador Snapdragon 7 Gen 4.

Hasta 512 GB de almacenamiento.

Batería de silicio y carbono de 4,800 mAh.

Hasta 38 horas de uso mixto.

Hasta 29 horas de reproducción continua de video.

Carga rápida TurboPower de 68 W.

Carga inalámbrica de 15 W.

Android 16.

Circle to Search y compatibilidad con Google Gemini.

Funciones de moto ai para organizar información, notificaciones y contenido.

La batería de silicio y carbono permite mantener una capacidad de 4,800 mAh sin aumentar demasiado el grosor del teléfono.

El Motorola Edge 70 llegó a inicios de año a México Motorola llama al Edge 70 como el modelo más delgado de 2026. (Motorola)

Además, moto ai incorpora herramientas como:

Ponme al día

Presta atención

Recuerda esto

Estas funciones están pensadas para resumir información, guardar datos importantes y facilitar algunas tareas cotidianas.

En el apartado fotográfico, Motorola señala que el Edge 70 es el único teléfono ultradelgado de su categoría con tres cámaras de 50 megapíxeles.

El sistema está compuesto por:

Cámara principal de 50 MP con estabilización óptica y grabación en 4K.

Ultra gran angular y macro de 50 MP con campo de visión de 120 grados.

Cámara frontal de 50 MP.

Sensor de luz 3 en 1 para ajustar la exposición.

A esto se suman moto ai y Photo Enhancement Engine. Action Shot está pensada para fotografías en movimiento, Group Shot para tomas grupales y Signature Style permite personalizar el acabado de las imágenes.

Motorola también señala que el sistema ofrece mayor cobertura HDR para conservar detalle en escenas con zonas muy iluminadas y otras más oscuras.

¿Por qué se paga menos IVA en Ciudad Juárez?

El precio de un producto como el Motorola Edge 70 puede servir para dimensionar el beneficio, pero no significa que cualquier compra en Ciudad Juárez tenga automáticamente una tasa de IVA de 8%. Para entender la diferencia, es necesario conocer cómo funciona el estímulo fiscal de la frontera.

La diferencia se debe al estímulo fiscal para la Región Fronteriza Norte, que durante 2026 permite aplicar una tasa efectiva de IVA del 8% en lugar del 16% en las operaciones que cumplen con las condiciones establecidas.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el beneficio consiste en un crédito equivalente al 50% de la tasa del IVA sobre la tasa general de 16%.

En Chihuahua, el SAT contempla los siguientes municipios:

Juárez

Janos

Ascensión

Praxedis G. Guerrero

Guadalupe

Coyame del Sotol

Ojinaga

Manuel Benavides

Sin embargo, comprar en Ciudad Juárez no garantiza que el 8% se aplique automáticamente. El comercio debe cumplir con los requisitos del estímulo y presentar ante el SAT el aviso correspondiente.

Además, la entrega material de los bienes debe realizarse dentro de la región fronteriza. Una vez presentado el aviso, deben transcurrir 72 horas para que el estímulo pueda reflejarse en la factura.

Por ello, antes de realizar una compra de alto valor es recomendable preguntar si el establecimiento aplica el estímulo y revisar qué tasa de IVA aparece finalmente en la factura.

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