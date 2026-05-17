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Eliminados y participantes que se quedan en el Mundo de MasterChef este 17 de mayo

Tras una reñida y emocionante primera prueba, los jueces decidieron que ellos son los participantes que se quedan en la vivienda de la cocina más famosa de México.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Tania Itzel Vargas

El Mundo de MasterChef 24/7 ya comenzó. Este domingo en la cocina más famosa de México ya se vivieron momentos de angustia, emoción, esperanza, alegría y también tristeza, porque ya conocimos a los primeros eliminados.

Este 17 de mayo, las estufas de MasterChef se volvieron a encender y, con ellas, las recetas y el paso por la comida que tenemos las familias mexicanas. Los chefs Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera ya tomaron la primera decisión difícil. Te contamos quiénes son los participantes que cocinaron por primera y última vez en MasterChef.

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Lista de participantes eliminados de MasterChef 24/7 este 17 de mayo

  • Leticia
  • Julia
  • Hugo
  • Jean
  • Ramón
  • Stephany
@taniaitzzel

Oigan,¿ ya conocen a @Julio vm ? Llega representando a los creadores de contenido y la cocina norteña a MasterChef. . . #cocina #reality #masterchefmx #disneyplus

♬ sonido original - taniaitzzel

Lista de participantes del Mundo de MasterChef ese 17 de mayo

  • Ricardo
  • María
  • Javier
  • Nash
  • Michelle
  • Flor
  • Luis
  • Carmen
  • Camila
  • Antrax
  • Daniela
  • Jazmín
  • Emanueel
  • Arturo
  • Ramajá
  • Lilit
  • Lula
  • Claudia
  • Julio VM
  • Diego
  • Lancer
@taniaitzzel

Fuimos a dar un tour por la vivienda de MasterChef 24/7. . . #cocina #reality #masterchefmx #disneyplus

♬ Master Chef - HD Studio

¿Cómo votar en MasterChef 24/7?

Este domingo puedes votar para que Fernanda, José o Pablo se quede en la casa de MasterChef 24/7.

  • Ingresa al portal oficial de votaciones: MasterChefmx.tv/vota.
  • Dentro del sitio encontrarás las dinámicas activas del día. Las votaciones cambiarán constantemente, por lo que es importante revisar frecuentemente.
  • Selecciona la votación disponible y busca a tu participante favorito.
  • Elige al cocinero que deseas apoyar en el reto correspondiente.
  • Envía tu voto y listo: tu participación quedará registrada

Recuerda que puedes seguir el 24/7 de MasterChef a través de Disney Plus y sigue la transmisión de la Gala de Eliminación todos los domingos, en punto de las 20:00 horas, por Azteca UNO.

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