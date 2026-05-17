El Mundo de MasterChef 24/7 ya comenzó. Este domingo en la cocina más famosa de México ya se vivieron momentos de angustia, emoción, esperanza, alegría y también tristeza, porque ya conocimos a los primeros eliminados.

Este 17 de mayo, las estufas de MasterChef se volvieron a encender y, con ellas, las recetas y el paso por la comida que tenemos las familias mexicanas. Los chefs Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera ya tomaron la primera decisión difícil. Te contamos quiénes son los participantes que cocinaron por primera y última vez en MasterChef.

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Lista de participantes eliminados de MasterChef 24/7 este 17 de mayo

Leticia

Julia

Hugo

Jean

Ramón

Stephany

Lista de participantes del Mundo de MasterChef ese 17 de mayo

Ricardo

María

Javier

Nash

Michelle

Flor

Luis

Carmen

Camila

Antrax

Daniela

Jazmín

Emanueel

Arturo

Ramajá

Lilit

Lula

Claudia

Julio VM

Diego

Lancer

¿Cómo votar en MasterChef 24/7?

Este domingo puedes votar para que Fernanda, José o Pablo se quede en la casa de MasterChef 24/7.

Ingresa al portal oficial de votaciones: MasterChefmx.tv/vota .

. Dentro del sitio encontrarás las dinámicas activas del día. Las votaciones cambiarán constantemente , por lo que es importante revisar frecuentemente.

, por lo que es importante revisar frecuentemente. Selecciona la votación disponible y busca a tu participante favorito.

disponible y busca a tu participante favorito. Elige al cocinero que deseas apoyar en el reto correspondiente.

apoyar en el reto correspondiente. Envía tu voto y listo: tu participación quedará registrada

Recuerda que puedes seguir el 24/7 de MasterChef a través de Disney Plus y sigue la transmisión de la Gala de Eliminación todos los domingos, en punto de las 20:00 horas, por Azteca UNO.

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