El Mundo de MasterChef 24/7 ya comenzó. Este domingo en la cocina más famosa de México ya se vivieron momentos de angustia, emoción, esperanza, alegría y también tristeza, porque ya conocimos a los primeros eliminados.
Este 17 de mayo, las estufas de MasterChef se volvieron a encender y, con ellas, las recetas y el paso por la comida que tenemos las familias mexicanas. Los chefs Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera ya tomaron la primera decisión difícil. Te contamos quiénes son los participantes que cocinaron por primera y última vez en MasterChef.
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Lista de participantes eliminados de MasterChef 24/7 este 17 de mayo
- Leticia
- Julia
- Hugo
- Jean
- Ramón
- Stephany
Lista de participantes del Mundo de MasterChef ese 17 de mayo
- Ricardo
- María
- Javier
- Nash
- Michelle
- Flor
- Luis
- Carmen
- Camila
- Antrax
- Daniela
- Jazmín
- Emanueel
- Arturo
- Ramajá
- Lilit
- Lula
- Claudia
- Julio VM
- Diego
- Lancer
¿Cómo votar en MasterChef 24/7?
Este domingo puedes votar para que Fernanda, José o Pablo se quede en la casa de MasterChef 24/7.
- Ingresa al portal oficial de votaciones: MasterChefmx.tv/vota.
- Dentro del sitio encontrarás las dinámicas activas del día. Las votaciones cambiarán constantemente, por lo que es importante revisar frecuentemente.
- Selecciona la votación disponible y busca a tu participante favorito.
- Elige al cocinero que deseas apoyar en el reto correspondiente.
- Envía tu voto y listo: tu participación quedará registrada
Recuerda que puedes seguir el 24/7 de MasterChef a través de Disney Plus y sigue la transmisión de la Gala de Eliminación todos los domingos, en punto de las 20:00 horas, por Azteca UNO.
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