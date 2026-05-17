MasterChef 24/7 EN VIVO: Hora EXACTA del estreno de la cocina más famosa de México este 17 de mayo

¡MasterChef 24/7 está a unas horas de comenzar! La cocina más famosa de México está de regreso con un formato completamente distinto a los que hemos visto en sus 11 años de existencia.

Los tres jueves de MasterChef, el chef Adrián Herrera, el chef Poncho Cadena y la chef Zahie Téllez regresan con un formato tan innovador que nos permitirá conocer todo el drama que se vive después de una buena regañada en la cocina. ¿Te gustaría verlo? En adn Noticias, te contamos todo lo que debes saber de esta nueva edición de MasterChef México.

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¿Cuándo inicia MasterChef México 2026 y dónde ver en vivo?

¡Es hoy, es hoy! MasterChef 24/7 comienza este domingo 17 de mayo, en punto de las 8:00 de la noche, a través de la señal de Azteca UNO y, si quieres seguir la nueva modalidad 24/4, solo tienes que suscribirte a la plataforma de streaming Disney Plus.

Antes de que inicie el esperado estreno de MasterChef 24/7, también puedes seguir el preshow conducido por Leslie Gallardo y Antonio Betancourt, influencers que serán los host digitales.

Para ver en vivo da clic AQUÍ.

Julio Vázquez es el primer participante confirmado de MasterChef 24/7

Una de las primeras sorpresas de MasterChef 24/7 fue la experiencia de un día en la que participaron 14 influencers, entre ellos, Julio Vázquez, quien fue elegido por el público para ser el primer participante. El creador de contenido es mundialmente conocido por sus divertidos videos de recetas de comida norteña, entre las que destaca, la famosa Rotochela.

¿Cuántos eliminados habrá este domingo de estreno en MasterChef 24/7?

En MasterChef 2026 la dinámica funcionará de la siguiente manera:

Lunes: reto de pin para obtener beneficios

Martes: dinámicas con beneficios y castigos

Miércoles: trabajo en equipo

Jueves: reto del mandil negro

Viernes: votación del público para salvar favoritos

Domingo: gala final de eliminación

De acuerdo con lo dado a conocer, durante el estreno de este divertido reality culinario también habrá eliminados. Pero, que no te cuenten, mejor sigue la transmisión en vivo por Azteca UNO y Disney Plus.

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