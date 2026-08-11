El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto dejó una emergencia en distintas regiones del país, con personas fallecidas, heridas y daños en viviendas e infraestructura.
Ante la situación, organizaciones y ciudadanos han comenzado a movilizar ayuda para las comunidades afectadas por el sismo. Si quieres formar parte de esta red de apoyo para Colombia, aquí en and Noticias te compartimos algunas organizaciones donde puedes donar.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
Organizaciones de apoyo para Colombia
Para quienes se encuentran fuera de las zonas damnificadas y buscan apoyar, existen distintas alternativas para realizar donaciones económicas o contribuir con organizaciones que trabajan en atención humanitaria.
A continuación, te presentamos algunas de las instituciones y organizadas que reciben apoyo para Colombia:
- Colombia se levanta: presentes.co
- Juntos por Quibdó: @afrochingonas
- ABACO: abaco.org.co
- Fundación PLAN: plan.org.co
- Cruz Roja Colombiana: @cruzrojacol
- Banco de Alimentos Bogotá: bancodealimentos.org.co
- Cocina Central del Mundo: wck.org
¿Qué productos se pueden donar para Colombia?
Autoridades del país han especificado que las donaciones para Colombia priorizan alimentos de consumo inmediato, productos de la canasta básica y artículos esenciales para las familias afectadas como:
- Agua
- Arroz
- Aceite
- Pastas
- Legumbres
- Enlatados
- Harinas
- Chocolate
- Avena
- Leche
- Alimentos listos para consumo
- Jabón
- Cepillos
- Crema dental
- Toallas higiénicas
- Papel higiénico
- Pañales para bebés y adultos
- Toallitas húmedas
- Colchonetas
- Mantarrayas
¿Cómo ayudar a familiares o amigos en Colombia?
Si buscas ayudar a una persona específica que se encuentra en Colombia, es importante mantener comunicación y evitar saturar las líneas de emergencia.
Estos son algunos de los números de emergencia en Colombia:
- 123: número nacional de emergencias
- 119: Bomberos
- 125: ambulancias
- 132: Cruz Roja
- 144: Defensa Civil
Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores recomendó a la población mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.