El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto dejó una emergencia en distintas regiones del país, con personas fallecidas, heridas y daños en viviendas e infraestructura.

Ante la situación, organizaciones y ciudadanos han comenzado a movilizar ayuda para las comunidades afectadas por el sismo. Si quieres formar parte de esta red de apoyo para Colombia, aquí en and Noticias te compartimos algunas organizaciones donde puedes donar.

¡Un rayo de luz en medio de la tragedia! ✨👶 Entre los escombros de un edificio de cinco pisos en Ciudad Capri (Cali), los socorristas lograron rescatar con vida a una madre y a su bebé de tan solo 6 meses tras el devastador terremoto de 7.4 en Colombia. pic.twitter.com/ftnFcPKeJJ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 11, 2026

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Organizaciones de apoyo para Colombia

Para quienes se encuentran fuera de las zonas damnificadas y buscan apoyar, existen distintas alternativas para realizar donaciones económicas o contribuir con organizaciones que trabajan en atención humanitaria.

A continuación, te presentamos algunas de las instituciones y organizadas que reciben apoyo para Colombia:

Colombia se levanta: presentes.co Juntos por Quibdó: @afrochingonas ABACO: abaco.org.co Fundación PLAN: plan.org.co Cruz Roja Colombiana: @cruzrojacol Banco de Alimentos Bogotá: bancodealimentos.org.co Cocina Central del Mundo: wck.org

¿Qué productos se pueden donar para Colombia?

Autoridades del país han especificado que las donaciones para Colombia priorizan alimentos de consumo inmediato, productos de la canasta básica y artículos esenciales para las familias afectadas como:

Agua

Arroz

Aceite

Pastas

Legumbres

Enlatados

Harinas

Chocolate

Avena

Leche

Alimentos listos para consumo

Jabón

Cepillos

Crema dental

Toallas higiénicas

Papel higiénico

Pañales para bebés y adultos

Toallitas húmedas

Colchonetas

Mantarrayas

#Barranquilla sigue sumando ayuda para las familias afectadas por el terremoto.



La emergencia continúa y, con ella, las necesidades de miles de familias. Agua, alimentos y elementos básicos son fundamentales para afrontar estos días difíciles.



Por eso, desde el centro de acopio… pic.twitter.com/QY5KzowJdG — Asocapitales (@Asocapitales) August 11, 2026

¿Cómo ayudar a familiares o amigos en Colombia?

Si buscas ayudar a una persona específica que se encuentra en Colombia, es importante mantener comunicación y evitar saturar las líneas de emergencia.

Estos son algunos de los números de emergencia en Colombia:

123: número nacional de emergencias

119: Bomberos

125: ambulancias

132: Cruz Roja

144: Defensa Civil

Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores recomendó a la población mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades.

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