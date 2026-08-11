Mientras Colombia intenta recuperarse el devastador terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país durante la jornada del lunes 10 de agosto, equipos de emergencia trabajan contrarreloj para localizar a personas que podrían permanecer atrapadas entre los escombros de los edificios derrumbados; la Policía Nacional de Colombia difundió imágenes de sus perros rescatistas, entrenados para la búsqueda y rescate, que ya están deplegados participando en los operativos desplegados en las zonas afectadas.

Cabe decir que los binomios caninos se han convertido en una de las herramientas fundamentales para inspeccionar estructuras derrumbadas y detectar posibles señales de personas atrapadas.

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Perros rescatistas buscan sobrevivientes entre los escombros tras terremoto en Colombia Personal de rescate posa con un perro tras un terremoto en Pereira, Colombia, el 11 de agosto de 2026. REUTERS/Luisa Gonzalez TPX IMÁGENES DEL DÍA (Luisa Gonzalez/REUTERS)

¿Cómo ayudan los perros rescatistas a encontrar sobrevivientes tras un terremoto como el de Colombia?

Los perros especializados en búsqueda y rescate son entrenados para detectar rastros humanos insluso en escenarios en donde los rescatistas no pueden acceder facilmente.

La Policía Nacional de Colombia cuenta con caninos especializados en diferentes tareas, entre ellas búsqueda y rescate, además de que sus guías reciben capacitación para trabajar conjuntamente durante emergencias y desastres como el terremoto del 10 de agosto.

En la nación sudamericana, estos equipos ya han participado abteriormente en operaciones de emergencia y en estructuras afectadas por desastres naturales.

🐕 Ellos también ayudan a salvar vidas. 🐾



Nuestros caninos especializados en búsqueda y rescate son parte fundamental de este gran equipo. Héroes de cuatro patas que, con su entrenamiento y olfato extraordinario, se convierten en protagonistas de cada misión y ayudan a salvar… pic.twitter.com/C5g8OiIzoD — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) August 11, 2026

¿Cuál es el saldo del terremoto a Colombia?

El terremoto tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó y alcanzó una magnitud de 7.4. El súbito movimiento de la tierra provocó severos daños en distintasregiones, especialmente en el occidente y el Eje Cafetalero.

El saldo del terremoto es de 188 fallecidos y 1, 677 heridos en ciudades capitales. Cali registra 95 fallecidos y 997 heridos; Pereira, 79 fallecidos y 278 heridos; Quibdó, 9 fallecidos y 116 heridos; y Manizales, 5 fallecidos y 112 heridos.

Entre maquinaria, rescatistas y toneladas de escombros, los perros de búsqueda representan una de las últimas esperanzas para encontrar personas con vida.

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