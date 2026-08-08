Walmart remata bicicleta spinning fija con monitoreo de velocidad, calorías y pulso, ideal para hacer cardio en casa

Para quienes buscan hacer ejercicio en casa sin ocupar demasiado espacio, Walmart puso en oferta una bicicleta fija de spinning LUMO pensada para rutinas de cardio. El modelo incorpora una pantalla para seguir el entrenamiento y permite ajustar el asiento y el manubrio para pedalear con mayor comodidad.

La versión verde bajó de $3,390 a $1,679 pesos, por lo que el ahorro es de $1,711 pesos. Además, puede pagarse a 3 meses de $559.67 o 6 meses de $279.83, además de otras opciones, siempre que se utilice una tarjeta participante.

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¿Cómo aplicar los meses sin intereses en Walmart?

De acuerdo con la oferta, el precio actual de la bicicleta cuenta con 3 y 6 meses sin intereses de entrada. Sin embargo, Walmart también muestra plazos de 9 y 13 meses, aunque para acceder a ellos es necesario alcanzar una compra mínima mayor:

3 meses de $559.67: compra mínima de $1,000

6 meses de $279.83: compra mínima de $1,000

9 meses de $186.56: compra mínima de $2,999

13 meses de $129.15: compra mínima de $4,000

Así, para elegir 9 o 13 meses sería necesario agregar al carrito otros productos que tengan la misma promoción de meses sin intereses hasta completar el monto requerido.

Para aplicar el financiamiento se debe:

Iniciar sesión en Walmart desde el sitio web o la app

desde el sitio web o la app Agregar la bicicleta y, en caso necesario, otros productos participantes al carrito

Completar los datos de entrega

Registrar una tarjeta de crédito participante

Elegir el plazo disponible

Revisar las mensualidades y el total a pagar

Confirmar el pedido

Entre las tarjetas participantes aparecen

BanCoppel

Sam’s Club

INVEX

Ualá

Walmart INVEX

Nu

Banorte

Banamex

Klar

HSBC

Entre otras tarjetas participantes, sin embargo, los plazos disponibles pueden cambiar según la tarjeta y el monto acumulado en la compra.

La bicicleta spinning LUMO cuenta con un descuento de más de $1,000 pesos La bicicleta incluye un soporte para colocar el celular y un espacio para llevar una botella durante el entrenamiento. (Captura de pantalla Walmart)

¿Qué monitorea la bicicleta de spinning de Walmart?

De acuerdo con la ficha técnica del producto, la pantalla multifuncional permite consultar distintos datos mientras se realiza la rutina:

Velocidad

Tiempo de entrenamiento

Calorías

Distancia recorrida

Pulso

Función SCAN para alternar los indicadores

Además, la bicicleta incluye un soporte para colocar el celular y un espacio para llevar una botella durante el entrenamiento.

¿Qué características tiene la bicicleta fija LUMO?

El modelo permite regular la altura del asiento y el manubrio, mientras que el asiento incorpora muelles para brindar mayor comodidad durante el pedaleo.

Entre sus principales características se encuentran:

Asiento ajustable con muelles

Manubrio regulable

Pantalla multifuncional

Porta celular

Porta botella

Ruedas delanteras para facilitar su traslado

Sistema de resistencia

Disco de polea

Peso ensamblado de 16 kilogramos

Sus medidas son de aproximadamente 85 centímetros de largo, 47 de ancho y 108 de alto, por lo que vale la pena considerar el espacio disponible antes de comprarla.

¿Qué garantía tiene?

La bicicleta está disponible en el sitio de Walmart México, aunque es vendida por LUMO HOME y enviada por Walmart, por lo que las condiciones de entrega pueden cambiar según el código postal y la disponibilidad.

En caso de que el producto no cumpla con lo esperado, Walmart señala una devolución de hasta 30 días después de recibirlo, mientras que LUMO HOME ofrece tres meses de garantía.

Además, la tienda no muestra una fecha específica para el término de la rebaja. Por ello, el precio de $1,679 pesos puede cambiar conforme se modifiquen las existencias o las condiciones de venta.

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