5 trucos para secar la ropa en CDMX en julio durante la época de lluvias e intensa humedad

Julio en la Ciudad de México (CDMX) trae lluvias intensas y humedad elevada, lo que convierte el secado de ropa en uno de los desafíos domésticos más frecuentes. Estos son cinco trucos efectivos para resolverlo sin necesidad de secadora.

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¿Cómo secar la ropa rápido en casa durante la temporada de lluvias en CDMX?

Existen diferentes trucos sencillos que ayudan a secar la ropa incluso durante días de lluvia o mucha humedad en CDMX y cualquier otra ciudad. Algunas de las medidas son:

1. Hacer doble centrifugado

Al terminar el lavado, hacer un segundo ciclo de centrifugado a velocidad elevada puede eliminar hasta el 50% de la humedad restante de las fibras. Esto reduce considerablemente el tiempo de secado, incluso en ambientes cerrados y sin sol directo. Se recomienda una velocidad de al menos 1,400 revoluciones por minuto en telas resistentes.

2. Tender la ropa en forma de arcoíris

La manera en que tiendes la ropa también influye en el tiempo en que se secan tus prendas. Colgar las prendas más grandes en los extremos del tendedero y las pequeñas en el centro (una técnica conocida como “tendido arcoíris”) contribuye a mejorar la circulación del aire. Además, separar cada prenda y evitar la superposición impide que la humedad quede atrapada.

Tender la ropa dejando espacio entre las prendas es clave para que el aire circule y el secado sea más rápido. (Getty Images)

3. Ventilar y deshumidificar

Abrir ventanas para generar corrientes de aire y sumar ventiladores ayuda a bajar la humedad ambiental. Ubicar el tendedero cerca de una fuente de calor suave, como un radiador o estufa sin contacto directo, también resulta eficaz. A su vez, el uso de deshumidificadores eléctricos evita la condensación y la formación de moho.

4. Usar el truco de la sábana

Cubrir el tendedero con una sábana grande cerca de una fuente de calor indirecta crea un microclima cálido que acelera el secado. Es importante dejar algunos espacios abiertos para que el aire circule. El calor se concentra dentro de la sábana y las prendas se secan más rápido.

5. Aplicar la técnica de la toalla

Un quinto truco para secar la ropa en épocas de lluvia y humedad en CDMX consiste en hacer un presecado rápido antes de colgar la ropa. Para ello, se debe enrollar cada prenda húmeda en una toalla seca y presionar para extraer la humedad. Este proceso puede repetirse para mejores resultados.

¿Cómo evitar que la ropa huela a humedad en época de lluvias?

Es importante que si ya has hecho un lavado, pero está lloviendo, no dejes la ropa mojada dentro de la lavadora una vez terminado el ciclo. Esto es fundamental ya que el ambiente cerrado favorece el crecimiento de bacterias y hongos.

Para neutralizar olores, agregar media taza de vinagre blanco en el compartimento del suavizante durante el lavado ayuda a eliminar microorganismos. Si el olor persiste, añadir una cucharada de bicarbonato de sodio en el tambor, lo que potencia el efecto desinfectante.

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