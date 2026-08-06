Explosión en combi de pasajeros causa terror en las calles de Jaramana en Damasco

Una fuerte explosión sacudió este jueves a la ciudad de Jaramana en las inmediaciones de Damasco, capital de Siria, dejando múltiples víctimas, además de qué provocó la movilización de los servicios de emergencia; dee acuerdo con los reportes iniciales, el estallido ocurrió al interior de una combi de pasajeros.

Reportes preliminares de medios locales señalan que al menos 7 personas murieron, aunque el número de víctimas podría modificarse conforme se avance con las labores de atención e identificación.

🚨 #Jaramana | #Damascus: An explosion has been reported on a passenger bus in Jaramana, a predominantly Druze area of Damascus, with initial reports indicating that there are casualties. pic.twitter.com/9h9FvEzEqE — Syria Justice Archive (@SyJusticeArc) August 6, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

La agencia Reuters informó que una fuente de seguridad citada por la televisión estatal Ekhbariya señaló preliminarmente que la explosión habría sido provocada por un artefacto explosivo colocado en un vehículo. Las autoridades mantienen abierta una investigación para determine exactamente cómo ocurrió el ataque y quién estaría detrás.

Jaramana es una zona ubicada en las afueras de Damasco con una importante presencia de comunidades cristiana y drusa. La localidad ya ha experimentado episodios de violencia, además de tensiones sectáreas en los últimos años.

Este nuevo ataque sucede en un contexto delicado para Siria, donde las autoridades contininúan enfrentando desafíos de seguridad tras años de conflicto.

🚨 #Jaramana | #Update: Media sources report that at least three people have been killed and dozens injured after IED detonated on a passenger bus in Jaramana, a predominantly Druze and Christian area of #Damascus. https://t.co/51elUl7bnb pic.twitter.com/q92e3FkfHq — Syria Justice Archive (@SyJusticeArc) August 6, 2026

Violencia sectárea en Damasco

En abril de 2025, por ejemplo, se registraron enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas de seguridad en Jaramana, que dejaron decenas de muertos, de acuerdo con infromación recopilada por el gobierno británico.

Las autoridades continúan con las investigaciones corresppondientes mientras se espera información oficial acerca del número definitivo de víctimas, además de los posibles responsables.

Cabe decir que hasta el momento del cierre de esta nota, ningún grupo ha sido señalado oficialmente como responsable de la explosión en la unidad del transporte público. Tampoco existe conformación independiente acerca de las cisrcustancias exactas del ataque.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.