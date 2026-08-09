Tifón “Dolphin” azota al este de China: alerta máxima por inundaciones y ráfagas

El tifón “Dolphin” tocó tierra en la localidad de Yuhuan, provincia de Zhejiang, en el este de China, con vientos máximos sostenidos que alcanzaron la fuerza de hasta 42 metros por segundo, lo que convirtió a este fenómeno en uno de los más poderosos que tocan tierra.

Dolphin tocó tierra alrededor de las 17:30 del domingo, según informó el Centro Meteorológico Nacional (NMC). Las ciudades chinas afectadas por el tifón, el decimotercero de este año, han tomado las medidas necesarias para salvaguardar la vida y los bienes de sus habitantes.

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Typhoon Dolphin, the 13th typhoon of the year, made landfall on China's east coast on Sunday, bringing torrential rain and powerful winds.



The storm struck as a severe typhoon, with maximum sustained winds near its center reaching Force 14, or 42 meters per second.



Dolphin is… pic.twitter.com/vOoRylbWY4 — CGTN Europe (@CGTNEurope) August 9, 2026

Impacto del tifón “Dolphin” en el este de China

En la provincia de Zhejiang se elevó el nivel de respuesta ante el tifón al Nivel 1, el máximo, según informó la sede provincial de control de inundaciones y alivio de la sequía. Además, las zonas costeras se implementaron medidas para suspender el trabajo, las clases, las actividades comerciales, además de los servicios de transporte.

Las autoridades ferroviarias ajustaron dinámicamente los horarios de los trenes el domingo, suspendiendo el servicio en tramos de la línea ferroviaria Hangzhou-Shenzhen y del tren de alta velocidad Shanghai-Kunming, mientras que los aeropuertos del delta del río Yangtsé habían cancelado más de mil 700 vuelos.

Hasta las 15:00 horas de la terde de hoy domingo (hora de China), las redes fluviales de la llanura provincial ya descargaron 516 millones de metros cúbicos de agua, mientras que los embalses medianos y grandes se liberaron más de 900 millones de metros cúbicos de agua de inundación.

En Ningde, donde 37 islas habitadas albergan a casi 30 mil residentes permanentes, el gobierno local entregó agua potable, fideos instantáneos, lanchas de asalto y equipos de bombeo.

Today, Typhoon Dolphin made landfall in Taizhou, Zhejiang, China, bringing dangerous winds and severe flooding. pic.twitter.com/zu1HhD7Q7C — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 9, 2026





Inundaciones en Shanghái por la llegada del tifón Dolphin

Fuertes vientos y lluvias azotaron Shanghái durante la jornada de este domingo, provocando inundaciones en algunas zonas bajas.

Se desplegaron equipos de rescate para drenar el agua, mientras que las autoridades locales evacuaron a los residentes. Todos los refugios de evacuación contaban con personal suficiente, además de que estaban bien abastecidos.

El Centro Meteorológico Nacional emitió una alerta roja por tifón el domingo por la mañana, mientras que la Sede Estatal de Control de Inundaciones y Alivio de la Sequía activó una respuesta de emergencia de Nivel IV para el control de inundaciones y tifones en Shanghái y Jiangxi, mientras que el Ministerio de Gestión de Emergencias inició el sábado una respuesta de emergencia de Nivel IV por desastres geológicos en Anhui.

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