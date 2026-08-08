Xiaomi Redmi Note 15 en remate en Liverpool: 256 GB de almacenamiento, cámara de 108 MP y carga rápida

Si estás buscando renovar tu celular sin gastar de más, Liverpool tienen una oferta en el Xiaomi Redmi Note 15 de 256GB de almacenamiento, que actualmente se encuentra con descuento.
El Xiaomi Redmi Note 15 está disponible en dos opciones de color: glaciar y morado. Te contamos todos los detalles de la promoción.
Xiaomi Redmi Note 15 precio
El dispositivo tiene un precio de 4 mil 799.20 pesos, frente a su costo anterior de 5 mil 999, lo que representa un ahorro de 1,199.80 pesos.
Además, la tienda ofrece la posibilidad de adquirirlo a hasta 20 meses sin intereses, con pagos de 299.95. Puedes conseguirlo aquí.
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Xiaomi Redmi Note 15 características
El Xiaomi Redmi Note 15 (versión 4G estándar) cuenta con una pantalla OLED de 6.77 pulgadas a 120 Hz, un procesador MediaTek Helio G100-Ultra, una cámara principal de 108 MP y una enorme batería de 6000 mAh con carga rápida de 33 W.
Pantalla y diseño
- Panel: OLED de 6.77 pulgadas
- Resolución: FHD+ (2392 × 1080 píxeles)
- Tasa de refresco: 120 Hz
- Brillo máximo: 3200 nits
- Resistencia: Certificación IP64 contra polvo y salpicaduras
Cámaras y batería
- Cámara trasera: Principal de 108 MP
- Cámara frontal: 20 MP
- Batería: 6000 mAh
- Carga rápida: 33 W
Rendimiento y hardware
- Procesador: MediaTek Helio G100-Ultra (6 nm)
- Memoria RAM: 6 GB u 8 GB
- Almacenamiento interno: 128 GB o 256 GB
- Conectividad: Redes 4G, Wi-Fi, Bluetooth y NFC (según mercado).
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