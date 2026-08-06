Walmart pone en rebaja impermeabilizante ecológico Impersec 10 años con caucho reciclado de 19 litros para la temporada de lluvias

La temporada de lluvias mexicana empuja al comprador nacional a revisar techos y losas antes de que las precipitaciones intensas de agosto y septiembre pongan en evidencia goteras, filtraciones y humedades acumuladas durante el año. Walmart integra en su catálogo una alternativa distinta al segmento tradicional de impermeabilizantes acrílicos: el Impermeabilizante Impersec 10 Años en color Terracota Satinado con cubeta de 19 litros, producto ecológico fabricado con hasta 60 por ciento de caucho reciclado de llantas usadas, cuesta actualmente $699 pesos desde los $849 pesos del catálogo original.

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Walmart procesa la compra bajo las modalidades habituales de pago del retailer: contado, débito, tarjeta de crédito, monedero electrónico y depósito en efectivo tras generar la orden desde el sitio web oficial. El servicio Pickup ofrece recolección directa en sucursal física sin cargo adicional cuando exista existencia confirmada del producto en la tienda seleccionada por el comprador.

Por qué el Impersec destaca dentro del segmento impermeabilizantes ecológicos

Impersec pertenece al grupo emergente de fabricantes especializados en impermeabilizantes ecológicos con base de caucho reciclado, una categoría que ha ganado presencia dentro del segmento construcción mexicano durante los últimos años.

Impermeabilizante Impersec en Walmart (Walmart)

Estas son las especificaciones técnicas del Impersec 10 Años según ficha oficial del fabricante:

Fórmula ecológica con caucho reciclado:

Fabricante: Impersec (marca mexicana especializada en impermeabilizantes ecológicos con caucho reciclado).

(marca mexicana especializada en impermeabilizantes ecológicos con caucho reciclado). Producto específico: Impersec 10 Años — variante Terracota Satinado en cubeta de 19 litros.

— variante Terracota Satinado en cubeta de 19 litros. Componente principal: hule reciclado de llantas usadas en proporción del 40 al 60 por ciento de la fórmula total.

en proporción del de la fórmula total. Resina acrílica: entre 40 y 70 por ciento de la mezcla — brinda adherencia y flexibilidad al recubrimiento final.

entre 40 y 70 por ciento de la mezcla — brinda adherencia y flexibilidad al recubrimiento final. Pigmentos y cargas: entre 20 y 30 por ciento — aportan color y estabilidad estructural.

entre 20 y 30 por ciento — aportan color y estabilidad estructural. Aditivos especializados: entre 3 y 5 por ciento — mejoran resistencia UV + comportamiento térmico.

entre 3 y 5 por ciento — mejoran resistencia UV + comportamiento térmico. Beneficio ambiental directo: cada cubeta de 19 litros reutiliza el equivalente a caucho proveniente de múltiples llantas recicladas, reduciendo el impacto ambiental respecto a impermeabilizantes convencionales.

Composición química y perfil de emisiones:

Tipo químico: acrílico siliconado — combinación premium que aporta impermeabilidad + flexibilidad + resistencia UV.

— combinación premium que aporta impermeabilidad + flexibilidad + resistencia UV. Solvente: base agua — no requiere solventes orgánicos agresivos ni dilución adicional durante la aplicación.

— no requiere solventes orgánicos agresivos ni dilución adicional durante la aplicación. Emisiones VOC: nulas según especificaciones oficiales del fabricante — categoría “Cero VOC” muy valorada por audiencia con requerimientos ambientales estrictos + familias con niños pequeños + audiencia sensible a olores químicos.

según especificaciones oficiales del fabricante — categoría “Cero VOC” muy valorada por audiencia con requerimientos ambientales estrictos + familias con niños pequeños + audiencia sensible a olores químicos. Composición segura: libre de materiales tóxicos — apto para aplicación en zonas residenciales sin ventilación amplia.

Elasticidad y comportamiento estructural:

Elongación: entre 200 y 400 por ciento — capacidad excepcional para acompañar movimientos estructurales de la construcción sin fisurar el recubrimiento.

— capacidad excepcional para acompañar movimientos estructurales de la construcción sin fisurar el recubrimiento. Resistencia a impactos y rajaduras: las fibras integradas y el caucho reciclado brindan mayor resistencia que impermeabilizantes acrílicos convencionales según especificaciones del fabricante.

las fibras integradas y el caucho reciclado brindan mayor resistencia que impermeabilizantes acrílicos convencionales según especificaciones del fabricante. Comportamiento antifisuras: puentea fisuras pequeñas sin necesidad de aplicar capa adicional de tela de refuerzo bidireccional.

Vida útil y garantía:

Duración garantizada: hasta 10 años de vida útil según especificaciones oficiales del fabricante Impersec.

de vida útil según especificaciones oficiales del fabricante Impersec. Comparativa segmento: dentro del rango premium del segmento impermeabilizantes ecológicos accesibles del mercado mexicano actual.

dentro del rango premium del segmento impermeabilizantes ecológicos accesibles del mercado mexicano actual. Protección multianual: una cubeta correctamente aplicada puede reemplazar múltiples ciclos de impermeabilización tradicional que requieren renovación cada 2-3 años.

Propiedades térmicas y acústicas:

Aislamiento térmico: reduce el paso del calor durante la temporada de verano + aísla el frío durante los meses invernales.

reduce el paso del calor durante la temporada de verano + aísla el frío durante los meses invernales. Reducción de ruidos: disminuye el impacto sonoro exterior en el interior del inmueble (lluvia + tráfico + ruido urbano).

disminuye el impacto sonoro exterior en el interior del inmueble (lluvia + tráfico + ruido urbano). Poder reflectante: el acabado satinado color Terracota mantiene una respuesta térmica adecuada aunque menor que las versiones color Blanco Satinado del catálogo Impersec.

el acabado satinado color Terracota mantiene una respuesta térmica adecuada aunque menor que las versiones color Blanco Satinado del catálogo Impersec. Ventaja adicional: contribuye al confort térmico interior sin sistemas de climatización adicionales.

Aplicación práctica y rendimiento:

Rendimiento por litro: hasta 1 metro cuadrado en aplicación de dos capas — una cubeta de 19 litros rinde aproximadamente 19 metros cuadrados a dos manos.

en aplicación de dos capas — una cubeta de 19 litros rinde aproximadamente 19 metros cuadrados a dos manos. Superficies compatibles: losas de concreto + láminas galvanizadas + fibrocemento + ladrillos + superficies verticales + estructuras diversas de construcción.

losas de concreto + láminas galvanizadas + fibrocemento + ladrillos + superficies verticales + estructuras diversas de construcción. Herramienta de aplicación: cepillo de ixtle (herramienta tradicional mexicana disponible ampliamente en ferreterías y grandes almacenes).

(herramienta tradicional mexicana disponible ampliamente en ferreterías y grandes almacenes). Secado por capa: 2 a 4 horas dependiendo de temperatura ambiente + humedad relativa + espesor de aplicación.

dependiendo de temperatura ambiente + humedad relativa + espesor de aplicación. Aplicación en dos capas: primera mano en dirección específica + segunda mano perpendicular a la primera para máxima cobertura.

primera mano en dirección específica + segunda mano perpendicular a la primera para máxima cobertura. Preparación previa: superficie limpia + libre de polvo + grasa + óxido + humedad excesiva + hongos que puedan comprometer la adherencia final.

Forma de envío en Walmart y consideraciones de aplicación

Walmart comercializa y despacha directamente el producto con cobertura nacional. Las compras superiores a $499 pesos aplican automáticamente para envío gratuito estándar. La cadena habilita Pickup como alternativa sin costo adicional para recolección en sucursal cuando exista existencia confirmada del producto en la tienda seleccionada. El tiempo estimado de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles a partir de la confirmación del pedido.

El impermeabilizante viene con garantía oficial Impersec de hasta 10 años según especificaciones del fabricante siempre que la aplicación se realice conforme al procedimiento recomendado por la marca (superficie preparada + limpieza previa + aplicación en dos capas con secado completo entre manos + condiciones ambientales apropiadas durante aplicación y curado). Walmart también respeta política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto siempre que la cubeta conserve el empaque original sellado sin haber sido abierta y no presente daños atribuibles a la manipulación posterior a la entrega.

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