¿Qué tipo de celular conviene comprar para el regreso a clases? La guía según el nivel escolar

Antes de elegir un celular para el regreso a clases, lo primero es pensar cómo lo utilizará el estudiante. Y es que mientras haya alumnos que solo requieren un equipo para hacer llamadas, enviar mensajes y tomar fotos de apuntes, otros necesitan un dispositivo capaz de realizar videollamadas, editar documentos o trabajar con contenido audiovisual.

Aunque no existe una configuración oficial para cada nivel escolar, la memoria, el almacenamiento, la batería y las actualizaciones permiten establecer una guía práctica. Pese a lo anterior, estas características también deben compararse con las aplicaciones que exige la escuela, el presupuesto familiar y el tiempo que se espera conservar el equipo.

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¿Qué características debe tener un celular para estudiar?

Como punto de partida, se recomienda partir desde estos elementos:

128 GB de almacenamiento

Entre 6 y 8 GB de memoria RAM

Batería cercana a 5 mil mAh

Puerto USB-C

Wi-Fi de doble banda

Cámara con enfoque automático

Bloqueo mediante contraseña, huella o reconocimiento facial

Actualizaciones de seguridad pendientes

Disponibilidad de funda, protector y servicio de reparación

La capacidad de la batería no garantiza por sí sola una jornada completa, pues la autonomía cambia según el brillo, las videollamadas, la ubicación, la señal móvil y las aplicaciones abiertas.

También debe verificarse la versión del sistema operativo. Google señala que Meet necesita un dispositivo y un sistema compatibles, mientras Microsoft informa que Teams funciona en las cuatro versiones principales más recientes de Android y las dos más recientes de iOS. Un teléfono sin actualizaciones puede perder compatibilidad con las plataformas escolares.

Un celular especial para cada grado Cada celular debe ajustarse a las funciones que le de el alumno (Halfpoint Images/Getty Images)

¿Qué celular es suficiente para secundaria?

Para llamadas, mensajería, ubicación y fotografías de tareas puede buscarse un equipo a partir de:

6 GB de memoria RAM

128 GB de almacenamiento

Batería cercana a 5 mil mAh

Cámara con enfoque automático

Actualizaciones de seguridad vigentes

Controles familiares

Localización y contactos de emergencia

No es indispensable comprar un equipo de gama alta. La resistencia, el costo de reparación y las herramientas de seguridad pueden ser más importantes que una cámara avanzada.

¿Qué necesita un estudiante de preparatoria?

Para documentos, presentaciones, videollamadas y varias aplicaciones abiertas se recomienda:

8 GB de memoria RAM

Entre 128 y 256 GB de almacenamiento

Procesador de generación reciente

Wi-Fi de doble banda

Carga rápida

Cámara frontal y micrófono adecuados

Compatibilidad con las aplicaciones escolares

El espacio debe considerar:

Fotografías

Videos

Archivos descargados

Aplicaciones complementarias

No únicamente la plataforma principal.

¿Qué celular funciona mejor para la universidad?

En la universidad, el teléfono suele utilizarse para:

Consultar documentos

Grabar clases

Escanear trabajos

Participar en videollamadas

Compartir archivos

Para que pueda conservarse durante varios ciclos escolares, puede buscarse:

8 GB de memoria RAM como punto de partida

256 GB de almacenamiento

Batería de larga duración

Micrófono adecuado para grabaciones y videollamadas

Puerto USB-C

Compatibilidad con computadora, tableta y almacenamiento en la nube

Varios años pendientes de actualizaciones de seguridad

Como otro criterio, el programa Android Enterprise Recommended exige que los equipos certificados reciban actualizaciones de seguridad durante cinco años desde su lanzamiento. Aunque esta condición no aplica a todos los celulares, sirve como referencia para revisar cuánto tiempo de soporte ofrece el fabricante antes de comprar.

También es útil que el equipo permita guardar documentos sin conexión, pues plataformas como Google Drive ofrecen acceso sin internet a los archivos seleccionados previamente.

¿Qué revisar si es usado o reacondicionado?

Antes de elegir un equipo de este tipo, se debe comprobar:

Estado de batería, pantalla, cámaras y botones

Funcionamiento del micrófono, altavoces y puerto de carga

Conexión Wi-Fi, Bluetooth y red móvil

Ausencia de cuentas anteriores

Equipo desbloqueado

Actualizaciones disponibles

Garantía y política de devolución

El Instituto Federal de Telecomunicaciones permite consultar gratuitamente el IMEI para verificar si el teléfono aparece en la lista mundial de equipos reportados como robados. Este número puede obtenerse al marcar *#06#.

Profeco señala que la garantía debe entregarse por escrito e indicar su duración, alcance, condiciones y mecanismos para hacerla válida.

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