Walmart remata aire acondicionado Samsung Wind Inverter frío y calor 1 tonelada con WiFi y $3,500 de descuento

Con la temporada de calor mexicano en plena actividad, el retail nacional ajusta su catálogo de climatización doméstica para responder al pico anual de demanda. Walmart integra en su portafolio una propuesta específica del segmento Samsung con la más reciente actualización de la línea premium para el hogar. El Aire Acondicionado Minisplit Inverter Samsung Wind de 1 tonelada frío y calor 220V con WiFi e Inteligencia Artificial reduce su precio hasta los $10,999 pesos desde los $14,499 pesos originales del catálogo Samsung México. La rebaja se sitúa en $3,500 pesos, cifra equivalente al 24.1 por ciento que Walmart recorta del precio de referencia oficial.

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Walmart procesa financiamiento a 6 mensualidades sin intereses de $1,833.17 pesos para tarjetas de crédito adheridas al programa vigente del retailer. Las modalidades tradicionales operan simultáneamente sin restricción: contado, débito, tarjeta de crédito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo tras generar el pedido en línea.

Qué distingue al Samsung Wind dentro del segmento climatización doméstica

La familia Wind Series ocupa el escalón premium accesible del catálogo, ubicándose por debajo de las líneas WindFree y Bespoke AI WindFree que integran características adicionales como flujo sin ráfagas, inteligencia artificial avanzada y configuración personalizable. La propuesta técnica de Wind se enfoca en tres pilares centrales que la casa surcoreana desarrolló específicamente para el mercado mexicano: bomba de calor bidireccional para responder a la variabilidad climática del territorio nacional, eficiencia energética Digital Inverter Boost frente al encarecimiento de la electricidad conectividad WiFi con inteligencia artificial para gestión remota.

Aire Acondicionado Minisplit Inverter Samsung Wind en Walmart (Walmart)

Estas son las especificaciones técnicas del Samsung Wind Minisplit según ficha oficial Samsung México:

Capacidad y voltaje:

Fabricante: Samsung Electronics (compañía surcoreana con presencia consolidada en el segmento climatización global durante más de tres décadas y actualmente entre los principales fabricantes mundiales de aires acondicionados residenciales según reportes de la industria).

(compañía surcoreana con presencia consolidada en el segmento climatización global durante más de tres décadas y actualmente entre los principales fabricantes mundiales de aires acondicionados residenciales según reportes de la industria). Línea específica: Samsung Wind — familia intermedia del catálogo climatización premium 2026.

— familia intermedia del catálogo climatización premium 2026. Capacidad de refrigeración: 12,000 BTU por hora equivalentes a 1 tonelada de refrigeración.

equivalentes a de refrigeración. Área recomendada: habitaciones de 15 a 25 metros cuadrados de tamaño según altura de techo + orientación solar + aislamiento térmico del inmueble.

habitaciones de de tamaño según altura de techo + orientación solar + aislamiento térmico del inmueble. Voltaje operativo: 220 voltios / 60 Hz — requerimiento típico de instalaciones eléctricas con línea dedicada 220V.

— requerimiento típico de instalaciones eléctricas con línea dedicada 220V. Tipo: minisplit de pared con instalación en muro interior + condensadora exterior.

Bomba de calor bidireccional:

Función principal: operación frío y calor — el equipo puede enfriar el ambiente durante el verano + calentar el ambiente durante el invierno mediante inversión del ciclo termodinámico.

— el equipo puede enfriar el ambiente durante el verano + calentar el ambiente durante el invierno mediante inversión del ciclo termodinámico. Ventaja climática mexicana: ideal para zonas con temporada de calor intensa (mayo-septiembre) + temporada fría templada (diciembre-febrero) especialmente estados del centro, norte y bajío del país.

ideal para zonas con temporada de calor intensa (mayo-septiembre) + temporada fría templada (diciembre-febrero) especialmente estados del centro, norte y bajío del país. Modo Fast Heating: distribuye rápidamente aire caliente por toda la habitación alcanzando la temperatura deseada más rápido que modelos convencionales según especificaciones oficiales Samsung.

distribuye rápidamente aire caliente por toda la habitación alcanzando la temperatura deseada más rápido que modelos convencionales según especificaciones oficiales Samsung. Modo Fast Cooling: enfría rápidamente la habitación durante los picos de calor extremo.

Tecnología Digital Inverter Boost:

Motor Digital Inverter Boost: compresor de velocidad variable que ajusta automáticamente su rendimiento según demanda de refrigeración o calentamiento.

compresor de velocidad variable que ajusta automáticamente su rendimiento según demanda de refrigeración o calentamiento. Ahorro energético: hasta 73 por ciento menos consumo eléctrico vs modelos convencionales según pruebas oficiales Samsung certificadas por Intertek.

hasta vs modelos convencionales según pruebas oficiales Samsung certificadas por Intertek. Beneficios operativos: menor ruido en operación + menos ciclos de encendido/apagado + vida útil prolongada del equipo + facturas eléctricas reducidas frente a modelos tradicionales sin inverter.

menor ruido en operación + menos ciclos de encendido/apagado + vida útil prolongada del equipo + facturas eléctricas reducidas frente a modelos tradicionales sin inverter. Garantía extendida compresor: 10 años oficiales Samsung en el compresor Digital Inverter — característica premium exclusiva Samsung en el segmento.

Refrigerante ecológico R32:

Refrigerante utilizado: R32 — nueva generación ecológica.

— nueva generación ecológica. Impacto ambiental: cero potencial de agotamiento de la capa de ozono (ODP) + menor potencial de calentamiento global (GWP) frente a refrigerantes tradicionales R22 y R410A.

+ menor potencial de calentamiento global (GWP) frente a refrigerantes tradicionales R22 y R410A. Cumplimiento normativo: conforme a estándares ambientales internacionales vigentes para nuevas instalaciones domésticas.

Inteligencia artificial y control smart:

AI Auto Cooling: modo automático inteligente que ajusta el rendimiento del equipo según condiciones ambientales detectadas + patrones de uso del usuario.

modo automático inteligente que ajusta el rendimiento del equipo según condiciones ambientales detectadas + patrones de uso del usuario. Conectividad WiFi integrada: control remoto mediante la aplicación SmartThings de Samsung desde smartphone o tablet.

control remoto mediante la aplicación de Samsung desde smartphone o tablet. Compatibilidad con asistentes de voz: integración con Google Assistant + Amazon Alexa + Bixby de Samsung para control por comandos hablados.

integración con de Samsung para control por comandos hablados. Notificaciones remotas: alertas al smartphone sobre estado de operación + necesidad de mantenimiento + temperatura ambiental.

alertas al smartphone sobre estado de operación + necesidad de mantenimiento + temperatura ambiental. Integración con ecosistema Samsung: compatible con otros equipos Samsung del hogar (pantallas + electrodomésticos línea blanca + smartphones Galaxy) para gestión unificada.

Distribución de aire y confort:

2-Way Auto Swing: distribución automática del flujo de aire en dos direcciones para cobertura uniforme de la habitación.

distribución automática del flujo de aire en dos direcciones para cobertura uniforme de la habitación. Filtro Antibacteriano de Cobre: reduce bacterias hasta 99 por ciento según pruebas certificadas por Intertek.

reduce bacterias hasta según pruebas certificadas por Intertek. Operación silenciosa: nivel de ruido reducido durante funcionamiento nocturno para no interrumpir el descanso.

Es importante mencionar que la instalación del equipo requiere personal técnico especializado certificado por Samsung dadas las características específicas del sistema Inverter + refrigerante R32 + configuración eléctrica 220V.

Forma de envío en Walmart y garantía Samsung

Walmart comercializa y despacha el equipo bajo cobertura nacional con envío gratuito automático para compras superiores a $499 pesos. La cadena habilita Pickup como alternativa sin costo adicional para recolección directa en sucursal cuando exista existencia confirmada del producto. El tiempo estimado de entrega oscila entre 5 y 10 días hábiles a partir de la confirmación del pedido.

El equipo cuenta con garantía oficial Samsung México dividida en dos tramos según la especificación del fabricante: 10 años exclusivos en el compresor Digital Inverter + 1 año oficial en partes generales del equipo (electrónica + control remoto + serpentines + estructura). Walmart también respeta política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto siempre que el equipo no haya sido instalado ni haya presentado uso previo, conserve el empaque original completo y presente los sellos de fabricante intactos.

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