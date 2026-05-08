Liverpool lanzó una promoción especial en el celular Motorola Bundle g77, un dispositivo físicamente muy parecido al iPhone, el cual ahora puede adquirirse a un precio rebajado y con facilidades de pago.

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Motorola Bundle g77 precio

Liverpool redujo el precio original de 8 mil 999 pesos a 7 mil 499, es decir, un descuento de mil 500 pesos ideal para aquellos que buscan renovar su celular sin gastar una fortuna.

Asimismo se ofrece la posibilidad de pagarlo hasta en 13 mensualidades sin intereses de 576.85 pesos. Puedes conseguirlo aquí.

Motorola Bundle g77 características

El Motorola Moto G77 (2026) es un gama media 5G destacado por su pantalla AMOLED de 6.78″ a 120Hz, procesador MediaTek Dimensity 6400, y una cámara principal de 108 MP con estabilización óptica (OIS). Cuenta con 8GB de RAM, 256GB de almacenamiento, batería de 5200 mAh y carga rápida de 30W.

Pantalla: 6.78″ Extreme AMOLED, resolución 1.5K, tasa de refresco 120 Hz, brillo máximo hasta 5000 nits.

Procesador: MediaTek Dimensity 6400 (6nm) Octa-core.RAM: 8 GB (ampliable).

Almacenamiento: 256 GB ROM.

Cámara Trasera: Principal de 108 MP (con OIS) + 8 MP.

Cámara Frontal: 32 MP.

Batería: 5200 mAh con TurboPower 30W.

Sistema Operativo: Android 16.

Conectividad: 5G, Bluetooth, Wi-Fi.

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