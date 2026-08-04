HONOR 600 Pro con descuento de $6,900: cámara de 200MP con IA, carga rápida y 512GB de almacenamiento

¡Atención! Si estás buscando mandar bien equipado a tu hijo a la escuela en este regreso a clases 2026, tienes una excelente oportunidad. Walmart puso en remate el HONOR 600 Pro 5G con un descuento de más de 6 mil pesos por tiempo limitado.
El HONOR 600 Pro pertenece a la gama alta (o gama media-alta/premium que da el salto total a la gama alta por sus especificaciones y precio). Es ideal para ejecutar aplicaciones exigentes, videojuegos y otras tareas.
El modelo cuenta con conectividad 5G, compatibilidad con eSIM y está disponible en dos colores: negro y dorado platino.
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Honor 600 Pro 5G precio
El smartphone pasó de 21 mil 599 pesos a 14 mil 699 pesos, lo que representa un ahorro de 6 mil 900 pesos respecto a su precio original. Además, la tienda ofrece la posibilidad de pagarlo hasta a 12 meses sin intereses, con mensualidades de 1,224.92 pesos.
Puedes conseguir la oferta aquí.
Honor 600 Pro características
El HONOR 600 Pro destaca por su procesador Snapdragon 8 Elite, cámara principal de 200MP y gran batería de 7,000 mAh.
- Pantalla: AMOLED de 6.57 pulgadas con resolución 1.5K (2728 × 1264 píxeles).
- Frecuencia y brillo: Tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo pico de hasta 8,000 nits en HDR.
- Resistencia: Certificación IP68, IP69 e IP69K contra agua y polvo a alta presión.
- Peso y grosor: 200 gramos y 7.8 mm de perfil.
- Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Elite.
- Memoria: 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno.
- Batería: 7,000 mAh con soporte de carga rápida por cable de 80 W.
- Sistema operativo: MagicOS basado en Android.
- Cámara trasera principal: Sensor ultra nítido de 200 MP con estabilización avanzada.
- Cámaras secundarias: Ultra gran angular de 12 MP y sensor frontal de 50 MP.
- Funciones de IA: Incorpora botón físico dedicado para IA, modo Imagen a Video 2.0 y Agente Fotográfico por comandos de voz.
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