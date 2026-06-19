Walmart desploma el Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB para el Día del Padre con el descuento más alto registrado del año: 49% de rebaja y 15 meses sin intereses

Walmart sumó a su catálogo una de las propuestas más fuertes del año dentro del segmento de smartphones flagship Samsung, con el descuento más agresivo registrado para el modelo en el retailer durante 2026. El Samsung Galaxy S25 Ultra de 256 GB en Negro Titanio —versión estándar de almacenamiento del flagship Samsung 2025— se encuentra disponible en el retailer a $16,899 pesos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El esquema de pagos contempla hasta 15 meses sin intereses de $1,126.60 pesos con tarjetas de crédito participantes, una mensualidad que se acomoda al presupuesto familiar para regalo premium de Día del Padre. Walmart ofrece también las opciones habituales: pago de contado, débito, monedero electrónico, depósito en efectivo en sucursales OXXO y 7-Eleven, además de la opción Pickup para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia. La compra incluye envío gratuito en compras superiores a $499 pesos.

Qué ofrece el Samsung Galaxy S25 Ultra de 256 GB en Negro Titanio

El Samsung Galaxy S25 Ultra es el modelo flagship dentro de la familia Galaxy S 2025 y se posiciona como el dispositivo más completo del catálogo Samsung. La versión de 256 GB de almacenamiento en color Negro Titanio corresponde a la capacidad estándar del flagship con el acabado más popular del catálogo mexicano. La diferencia técnica frente a las versiones de 512 GB y 1 TB se concentra exclusivamente en el almacenamiento; todas las versiones comparten el mismo procesador Snapdragon 8 Elite for Galaxy, cámara de 200 MP, S Pen integrado, marco de titanio y suite completa de Galaxy AI.

Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB Negro Titanio en Walmart Ahorro directo de $16,100 y con hasta 15 meses sin intereses. (Walmart)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung México para el Galaxy S25 Ultra:

Pantalla: Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas con resolución QHD+ (3,120 x 1,440 píxeles), tasa de refresco 1-120 Hz adaptable, brillo pico de 2,600 nits y protección Corning Gorilla Armor 2.

Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas con resolución QHD+ (3,120 x 1,440 píxeles), tasa de refresco 1-120 Hz adaptable, brillo pico de 2,600 nits y protección Corning Gorilla Armor 2. Diseño: marco de titanio con esquinas redondeadas para identidad unificada en la Galaxy S Series y agarre mejorado, cuerpo más delgado que el S24 Ultra.

marco de con esquinas redondeadas para identidad unificada en la Galaxy S Series y agarre mejorado, cuerpo más delgado que el S24 Ultra. S Pen integrado: incluido de fábrica para tomar notas, dibujar y navegar con precisión.

incluido de fábrica para tomar notas, dibujar y navegar con precisión. Procesador: Snapdragon 8 Elite for Galaxy con núcleo principal de hasta 4.47 GHz, NPU de 45 TOPS para inteligencia artificial y GPU Adreno 830 optimizada para gaming móvil.

con núcleo principal de hasta 4.47 GHz, NPU de 45 TOPS para inteligencia artificial y GPU Adreno 830 optimizada para gaming móvil. RAM: 12 GB LPDDR5X.

12 GB LPDDR5X. Almacenamiento: 256 GB UFS 4.0 (versión cubierta en la oferta Walmart); también disponible en 512 GB y 1 TB.

(versión cubierta en la oferta Walmart); también disponible en 512 GB y 1 TB. Cámara principal: sistema cuádruple con sensor principal de 200 MP con OIS, ultra gran angular de 50 MP, telefoto 3x de 10 MP y telefoto 5x de 50 MP.

sistema cuádruple con sensor principal de con OIS, ultra gran angular de 50 MP, telefoto 3x de 10 MP y telefoto 5x de 50 MP. Cámara frontal: 12 MP con HDR para selfies de alta resolución.

12 MP con HDR para selfies de alta resolución. Video: grabación 8K a 30 fps, 4K a 60 fps y 1080p hasta 240 fps.

grabación 8K a 30 fps, 4K a 60 fps y 1080p hasta 240 fps. Galaxy AI: suite completa de inteligencia artificial Samsung con Live Translate, Note Assist, Browsing Assist, Interpreter, Circle to Search, Gemini integrado y resúmenes de llamadas .

suite completa de inteligencia artificial Samsung con . Soporte de software: siete años de actualizaciones Galaxy AI y de sistema One UI garantizadas por Samsung hasta 2032, política confirmada por Charlie Bae, director de producto Samsung.

garantizadas por Samsung hasta 2032, política confirmada por Charlie Bae, director de producto Samsung. Batería: 5,000 mAh con carga rápida de 45W por cable y 15W inalámbrica.

5,000 mAh con carga rápida de 45W por cable y 15W inalámbrica. Conectividad: WiFi 7 , Bluetooth 5.4, 5G SA/NSA, NFC, USB Tipo-C 3.2, soporte satelital nativo.

, Bluetooth 5.4, 5G SA/NSA, NFC, USB Tipo-C 3.2, soporte satelital nativo. Resistencia: certificación IP68 contra polvo y agua.

certificación IP68 contra polvo y agua. Lector de huellas: ultrasónico bajo pantalla.

ultrasónico bajo pantalla. Dimensiones y peso: 162.8 x 77.6 x 8.2 mm, 218 gramos.

162.8 x 77.6 x 8.2 mm, 218 gramos. Audio: altavoces estéreo con Dolby Atmos.

Forma de envío en Walmart y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Walmart con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción Pickup para recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. Por las dimensiones compactas del empaque, la entrega es relativamente sencilla y puede coordinarse en domicilio sin requisitos especiales de accesos. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye un año de garantía oficial Samsung México que cubre defectos de fábrica, complementada con siete años de actualizaciones Galaxy AI y One UI garantizadas por Samsung hasta 2032. Conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia y registrar el smartphone en la app Samsung Members para acceso a soporte técnico inmediato, descuentos exclusivos y actualizaciones prioritarias del catálogo Galaxy. Walmart también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.