Liverpool pone en rebaja el Motorola Razr 70 con hasta 24 meses sin intereses, ideal para el regreso a clases

El Motorola Razr 70, un celular plegable con pantalla Corning Gorilla Glass de 6.9 pulgadas, está en rebaja en Liverpool, con precio de $15,999.20 pesos y financiamiento a hasta 24 meses sin intereses. La oferta llega antes del regreso a clases, previsto para el 31 de agosto según el calendario oficial.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto cuesta el Motorola Razr 70 en Liverpool y cómo pagarlo?

Según la ficha del producto en Liverpool, el Motorola Razr 70 bajó de su precio original de $20,999 a $15,999.20 pesos en un solo pago tanto con pago en efectivo como con tarjetas Liverpool, MasterCard y Visa.

El equipo, disponible en los colores rosa y verde, también se puede pagar en diferido. Las opciones disponibles con Tarjetas Liverpool en meses sin intereses (MSI) son las siguientes:

6 MSI de $3,333.17 al mes

9 MSI de $2,222.11 al mes

13 MSI de $1,538.38 al mes

15 MSI de $1,333.27 al mes

18 MSI de $1,111.06 al mes

20 MSI de $999.95 al mes

24 MSI de $833.29 al mes

Todas las mensualidades se calculan sobre el precio de $19,999. Con otras tarjetas, como Visa y MasterCard, la opción disponible es de 18 meses sin intereses de $1,111.06, además del pago único con 20% de descuento.

El producto tiene envío gratis a todo el país, con opción de recibir a domicilio o recoger en tienda mediante Click & Collect.

Motorola Razr 70 Liverpool ofrece el equipo con hasta 24 meses sin intereses, una buena alternativa de compra si se está en busca de un celular nuevo antes del regreso a clases. (Liverpool)

¿Qué características tiene el Motorola Razr 70?

El Motorola Razr 70 es un celular plegable con pantalla principal de 6.9 pulgadas y resolución Full HD+, protegida con Corning Gorilla Glass.

En cámaras, el sistema trasero es dual, con dos sensores de 50 megapíxeles cada uno, mientras que la cámara frontal es de 32 megapíxeles. La batería es de 4,800 mAh, con tecnología de carga rápida.

Otras especificaciones técnicas incluyen:

12 GB de memoria RAM.

Procesador MediaTek Dimensity 25M+

Sistema operativo Android.

Conectividad Bluetooth, NFC y WiFi

SIM tipo NanoSIM y eSIM

Moto AI como asistente de voz integrado

El equipo tiene resistencia al agua, un año de garantía del fabricante e incluye cargador USB tipo C. Además, viene desbloqueado para cualquier compañía celular.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.