Walmart remata el celular Honor X5C Plus delgado y ligero, con 256 GB y cámara principal de 50MP

Walmart sumó a su catálogo una de las propuestas más fuertes del año dentro del segmento de smartphones Honor accesibles para el público mexicano. El Honor X5c Plus con 4 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento en color Plata Meteoro —modelo lanzado oficialmente en septiembre de 2025 con diseño ultradelgado y batería de larga duración— pasó de $3,999 a $2,739 pesos, lo que representa un ahorro directo de $1,260 pesos sobre el precio de catálogo.
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Walmart ofrece las opciones habituales de pago: pago de contado, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, depósito en efectivo, además de la opción Pickup para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia. La compra incluye envío gratuito en compras superiores a $499 pesos.
Qué ofrece el Honor X5c Plus en el segmento smartphones accesibles
El Honor X5c Plus es uno de los modelos más recientes de la familia Honor X de smartphones accesibles y se posiciona como propuesta accesible con almacenamiento premium dentro del segmento de gama de entrada en el mercado mexicano.
Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Honor México para el modelo X5c Plus:
- Pantalla: LCD TFT de 6.74 pulgadas con resolución HD+ (720 x 1,600 píxeles) y tasa de refresco de 90 Hz para desplazamiento fluido en redes sociales, videos y navegación web.
- Diseño: ultradelgado con 7.9 mm de grosor y peso de solo 186 gramos, formato cómodo para uso prolongado durante el día.
- Dimensiones: 167 × 77 × 7.9 mm.
- Color: Plata Meteoro (versión cubierta en Walmart); también disponible en otros colores según retailer.
- Procesador: MediaTek Helio G81 de 12 nanómetros con 8 núcleos (2×2.0 GHz Cortex-A75 + 6×1.7 GHz Cortex-A55) y GPU Mali-G52 MC2.
- RAM: 4 GB físicos + 8 GB virtual con HONOR RAM Turbo = hasta 12 GB de RAM efectiva para gestión multitarea sin interrupciones.
- Almacenamiento: 256 GB internos expandibles con microSDXC hasta 1 TB (usa ranura SIM compartida), capacidad excepcional en su rango de precio.
- Cámara principal: sistema dual con sensor de 50 MP con apertura f/1.8, PDAF (autoenfoque de detección de fase) y flash LED, con inteligencia artificial para modo Alta Resolución.
- Cámara auxiliar: QVGA de 0.08 MP para efectos de profundidad.
- Cámara frontal: 5 MP con apertura f/2.2.
- Zoom digital: hasta 10x.
- Video: grabación 1080p a 30 fps.
- Batería: 5,260 mAh (típica) de polímero de litio para autonomía de uso extendido.
- Carga: por cable de hasta 15W con adaptador incluido (según región).
- Sistema operativo: MagicOS 9 basado en Android 15 con Google Mobile Services completos (Gmail, YouTube, Google Maps, Google Drive, Google Play Store integrados desde fábrica).
- Doble Nano-SIM: sí, con ranura compartida para microSD.
- Radio FM: integrada.
- Conectividad: WiFi 802.11 a/b/g/n/ac doble banda, Bluetooth 5.1 con A2DP + LE + aptX HD, GPS + GLONASS + GALILEO + BDS, USB Tipo-C 2.0 con OTG.
- NFC: No incluido (limitación en su rango de precio).
- Red móvil: 4G LTE (no compatible con 5G).
- Lector de huellas: integrado en el botón de encendido lateral para desbloqueo rápido.
- Sensores: gravedad, huellas dactilares, aceleración, luz ambiental, proximidad.
- Diseño desbloqueado: compatible con cualquier compañía móvil mexicana (Telcel, Movistar, AT&T, Bait, Freedompop, IZZI Mobile).
Forma de envío en Walmart y garantía del producto
El producto se vende y envía directamente por Walmart con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción Pickup para recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. Por las dimensiones compactas del empaque del smartphone, la entrega es relativamente sencilla y puede coordinarse en domicilio sin requisitos especiales de accesos. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.
El equipo incluye un año de garantía oficial Honor México que cubre defectos de fábrica y panel; conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia y registrar el smartphone en la app My HONOR para acceso a soporte técnico inmediato, actualizaciones de seguridad MagicOS y servicios de la marca. Walmart también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto, lo que permite verificar el funcionamiento del equipo antes de comprometer la compra.
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