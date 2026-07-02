Bodega Aurrera rebaja tablet Honor Pad X8a de 11 pulgadas, 128 GB y batería integrada de 8300 mAh

La tablet Honor Pad X8a LTE, con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento está en rebaja en Bodega Aurrera. El ahorro, según la tienda, es de $1200. El dispositivo promete hasta 14 horas de reproducción de video con una carga completa.

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¿Cuánto cuesta la tablet Honor Pad X8a en Bodega Aurrera y qué promociones bancarias tiene?

El precio actual de la tablet Honor Pad X8a en Bodega Aurrera es de $3,709. El valor anterior era de $4,909, por lo que el ahorro es de $1,200. Además, la tienda ofrece hasta 18 mensualidades fijas para este producto, con diferentes promociones bancarias disponibles.

Con BBVA las opciones para adquirir este dispositivo son:

3 meses de $1,854.50 (total de $5,563.50)

(total de $5,563.50) 12 meses de $463.63 (total de $5,563.50)

En tanto, con CrediBodega las posibilidades son:

4 meses de $1,622.69 (total de $6,490.75)

(total de $6,490.75) 18 meses de $360.60 (total de $6,490.75)

TABLET Honor PAD X8A El producto está disponible en Bodega Aurrera con distintas promociones bancarias. (Bodega Aurrera)

¿Qué características tiene la tablet Honor Pad X8a a la venta en Bodega Aurrera?

El equipo disponible en Bodega Aurrera cuenta con una pantalla FHD de 11 pulgadas, con frecuencia de actualización de 90 Hz y resolución de 1920 x 1200, lo que permite trabajar cómodo en el dispositivo.

En cuanto a cámaras, la tablet Honor Pad X8a incorpora cámaras trasera y frontal de 5 MP. Su batería integrada de 8300 mAh soporta alrededor de 14 horas de reproducción de video local con una carga completa, de acuerdo con la ficha del producto.

Su procesador es un Snapdragon 680 4G Mobile Platform de 6nm, de Qualcomm. La tablet corre con sistema operativo Android y cuenta con conectividad Wi-Fi y LTE.

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