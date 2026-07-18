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El beneficio en Walmart por cada compra que pocos conocen en México: esto es lo que debes hacer cuando llegas a la caja

Hay un beneficio de Walmart que pasa desapercibido para muchos clientes, y que no requiere ningún trámite adicional más allá de un gesto simple al momento de pagar.

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2 minutos lectura
Escrito por: Angie Tonelli

Walmart, la corporación multinacional de tiendas de origen estadounidense con presencia en México, tiene un programa llamado Walmart Beneficios, que permite ganar recompensas en marcas de entretenimiento, servicios, comida y más, simplemente por hacer compras en la tienda. Según información del propio programa, más de 90 millones de personas ya participan en esta iniciativa. ¿De qué se trata exactamente y cómo participar?

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¿Cómo funciona Walmart Beneficios y qué hay que hacer en la caja?

Participar de Walmart Beneficios es muy sencillo, solo hay que dar el número celular al pagar las compras, ya sea en cajas o en autocobro.

Tal como se explica en la web oficial, por cada $400 de compra acumulados, se gana 1 beneficio. Después, hay que iniciar sesión en la cuenta para activar los beneficios ganados y poder disfrutarlos.

Walmart Beneficios se activa dando el número celular al pagar en caja o en autocobro. (Getty Images)

¿Qué categorías de beneficios ofrece el programa y cuáles son los más usados por los clientes en Walmart?

Walmart Beneficios organiza sus recompensas en distintas categorías, como Más usados, Compras y entretenimiento, Para saciar tu antojo, Plan con familia o amigos, Bienestar y cuidado personal, Servicios, Aprendizaje y educación, entre otros.

Entre los beneficios más utilizados dentro del programa, según indica Walmart en su web, se encuentran:

  • Hasta 4 meses de Spotify Premium sin costo.
  • 35% de descuento en la compra de boletos de Cinépolis.
  • 1 mes gratis en el Programa Familiar de Salud de Walmart.
  • Un mes gratis de Apple Music.

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