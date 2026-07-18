El beneficio en Walmart por cada compra que pocos conocen en México: esto es lo que debes hacer cuando llegas a la caja

Walmart, la corporación multinacional de tiendas de origen estadounidense con presencia en México, tiene un programa llamado Walmart Beneficios, que permite ganar recompensas en marcas de entretenimiento, servicios, comida y más, simplemente por hacer compras en la tienda. Según información del propio programa, más de 90 millones de personas ya participan en esta iniciativa. ¿De qué se trata exactamente y cómo participar?

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¿Cómo funciona Walmart Beneficios y qué hay que hacer en la caja?

Participar de Walmart Beneficios es muy sencillo, solo hay que dar el número celular al pagar las compras, ya sea en cajas o en autocobro.

Tal como se explica en la web oficial, por cada $400 de compra acumulados, se gana 1 beneficio. Después, hay que iniciar sesión en la cuenta para activar los beneficios ganados y poder disfrutarlos.

Walmart Beneficios se activa dando el número celular al pagar en caja o en autocobro. (Getty Images)

¿Qué categorías de beneficios ofrece el programa y cuáles son los más usados por los clientes en Walmart?

Walmart Beneficios organiza sus recompensas en distintas categorías, como Más usados, Compras y entretenimiento, Para saciar tu antojo, Plan con familia o amigos, Bienestar y cuidado personal, Servicios, Aprendizaje y educación, entre otros.

Entre los beneficios más utilizados dentro del programa, según indica Walmart en su web, se encuentran:

Hasta 4 meses de Spotify Premium sin costo.

sin costo. 35% de descuento en la compra de boletos de Cinépolis .

. 1 mes gratis en el Programa Familiar de Salud de Walmart .

. Un mes gratis de Apple Music.

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