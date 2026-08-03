Confirmado por Samsung, estas son las diferencias entre el Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 y Flip8: ¿cuál te conviene según lo que estás buscando?

Samsung presentó su nueva serie Galaxy Z con tres dispositivos plegables pensados para necesidades distintas: el Fold8 Ultra, enfocado en máxima productividad; el Fold8, diseñado para el consumo inmersivo de contenido; y el Flip8, orientado a la expresión personal y la interacción rápida.

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¿Cuáles son las características y diferencias de los nuevos plegables Galaxy Z?

Samsung presentó su nueva serie Galaxy Z como su gama más completa hasta la fecha, con tres experiencias diferenciadas: la productividad Ultra, el descubrimiento inmersivo y la expresión personal.

Galaxy Z Fold8 fue rediseñado para quienes buscan pasar con facilidad de interacciones rápidas en la pantalla exterior a una experiencia más inmersiva en la pantalla principal, ya sea para navegar, ver videos, leer o jugar. Con 201 gramos de peso, es el Galaxy Z Fold más ligero hasta la fecha. Combina el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy con una batería de 4,800 mAh. Su pantalla exterior tiene relación de aspecto 10:16, ideal para acciones cotidianas como mensajes o redes sociales, mientras que la pantalla principal, con relación 4:3, ofrece un lienzo más amplio para juegos, películas y lectura.

En cámaras, el Samsung Galaxy Z Fold8 cuenta con dos sensores de 50MP, tanto en la lente gran angular como en la ultra gran angular, además de grabación dual y la función My FanCam, que hace seguimiento automático del sujeto seleccionado para ajustar el encuadre.

Por su parte, el modelo Galaxy Z Fold8 Ultra traslada el estándar Ultra de Galaxy al mundo de los plegables. Es el diseño Galaxy Z Fold más delgado hasta la fecha, con apenas 4.1 mm de grosor desplegado y 215 gramos de peso. Su pantalla principal es de 8 pulgadas, pensada como espacio de trabajo para la multitarea.

En cámaras, este dispositivo incorpora un sistema principal de 200MP con capacidad HDR, una cámara ultra gran angular de 50MP y la función Nightography, mejorada para fotos y videos en condiciones de poca luz; también permite grabar video en 8K con el códec APV y ofrece controles de color con Cine LUT. Funciona con el mismo procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, pero con una batería de 5,000 mAh, carga rápida de 45W con arquitectura de doble vía, y una estructura de refrigeración de grafito ampliada para mantener el rendimiento en tareas exigentes.

En tanto, el Galaxy Z Flip8 está pensado para quienes buscan interacciones rápidas y expresión personal. Con 180 gramos de peso y 6.1 mm de grosor, es el Flip más fino y ligero de Samsung hasta la fecha. Su punto fuerte es la FlexWindow, rediseñada como una interfaz nativa de IA en la pantalla exterior, que da acceso a aplicaciones, información y funciones de IA en menos pasos.

El modelo Flip 8 también incluye Now Brief, que muestra información relevante y próximos pasos en el momento adecuado, y automatización mediante Gemini Intelligence activable con la tecla lateral o comandos de voz. En cámaras, tiene una cámara selfie de 50MP con ProVisual Engine, considerada la más avanzada del formato Flip, además de funciones como Flex Mode para capturas manos libres, Camcorder Grip con Zoom Rocker, Super Steady con Horizontal Lock, FlipShot y Espejo en pantalla exterior.

Los tres dispositivos comparten funciones de Galaxy AI como Now Brief, Now Nudge y Gemini Intelligence, y cuentan con capas de seguridad como Samsung Knox, Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) y Knox Vault, además del nuevo panel Actividad del asistente de IA en One UI 9.0.

En conclusión: ¿qué modelo de la nueva línea Z de Samsung te conviene comprar según tus necesidades?

Según lo que Samsung detalla sobre cada modelo, Galaxy Z Fold8 Ultra conviene a quienes buscan el máximo rendimiento para trabajar, crear contenido y hacer multitarea, gracias a su pantalla más grande, su sistema de cámaras de nivel profesional y su batería de mayor capacidad.

Galaxy Z Fold8 está pensado para quienes priorizan una experiencia inmersiva de consumo de contenido —lectura, video, juegos— en un diseño más liviano y accesible dentro de la línea Fold.

Galaxy Z Flip8, por su parte, conviene a quienes buscan un dispositivo compacto, expresivo y ágil para el día a día, con una pantalla exterior que funciona como centro de información constante gracias a la FlexWindow con IA.

Los tres modelos ya están disponibles para reserva, en los colores Grafito y Blanco, además de tonos exclusivos por modelo: Violeta nocturno y Verde nocturno para el Fold8 Ultra, Lavanda y Pistacho para el Fold8, y Rosa y Menta para el Flip8.

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