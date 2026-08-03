Tom Holland ganó una FORTUNA por Spider-Man: Brand New Day; esto cobraron Zendaya y todo el elenco

Tom Holland protagoniza la nueva cinta Spider-Man: Brand New Day, que se ha convertido en todo un éxito de taquilla, en este verano 2026, al conseguir la escandalosa cantidad de 927 millones de dólares a nivel mundial, durante su primer fin de semana en cines.

Con estas ganancias, la nueva cinta de Marvel consigue colocarse como el segundo mejor estreno mundial de todos los tiempos, quedándose únicamente por detrás de Avengers: Endgame.

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¿Cuánto le pagaron a Tom Holland por Spider-Man: Brand New Day?

Spider-Man: Brand New Day es la cuarta ocasión en la que Tom Holland interpreta al icónico personaje de Marvel, Peter Parker, quien tras sufrir la mordedura de una araña radioactiva obtiene poderes que lo convierten en un superhéroe.

Para Tom Holland, el personaje de Spider-Man ha sido un parteaguas en su carrera artística, pues lo convirtió en una de las figuras más reconocidas de Hollywood y lo colocó en la lista de Celebrity Net Worth con un patrimonio estimado en 25 millones de dólares.

Pero, cuánto le pagaron al actor británico y esposo de Zendaya por su actuación en Spider-Man: Brand New Day? De acuerdo con Celebrity Net Worth Tom Holland habría cobrado 20 millones de dólares por esta nueva cinta taquillera.

Spider-Man: Brand New Day: ¿Cuánto le pagaron a cada uno de los actores?

Pero, el resto del elenco de Spider-Man: Brand New Day no se quedó atrás, aunque ganaron cifras inferiores a las que obtuvo el protagonista, su sueldo también podría considerarse una verdadera fortuna:

Tramell Tillman : 1 millón de dólares

: 1 millón de dólares Jacob Batalon : 2 millones de dólares

: 2 millones de dólares Michael Mando : 3 millones de dólares

: 3 millones de dólares Sadie Sink : 4 millones de dólares

: 4 millones de dólares Jon Bernthal : 6 millones de dólares

: 6 millones de dólares Zendaya : 8 millones de dólares

: 8 millones de dólares Mark Ruffalo: 12 millones de dólares

¿Quién es el actor mejor pagado del MCU?

Y, aunque te parezca que Tom Holland cobró una verdadera fortuna por interpretar a Peter Parker en Spider-Man: Brand New Day, te sorprenderá saber que no es el actor mejor pagado del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

De hecho, el actor mejor pagado gana una fortuna muy superior a la que cobró Tom Holland por Spider-Man: Brand New Day. El actor mejor pagado del MCU es Robert Downey Jr., quien recibiría 100 millones de dólares por interpretar a Doctor Doom en Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars.

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