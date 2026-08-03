Samsung Galaxy Z Fold8: hasta $11,000 de descuento con PayPal y otros 6 beneficios de preventa en el sitio oficial

El nuevo Galaxy Z Fold8 ya está disponible en preventa en el sitio oficial de Samsung, con un precio de $45,999 pesos por la versión de 512 GB. Además de un descuento en la compra, la compañía ofrece varios beneficios adicionales por tiempo limitado para quienes reserven el equipo antes de su llegada, programada para el 10 de agosto de 2026.

Entre ellos están meses sin intereses, descuentos en accesorios, servicios gratuitos y bonificaciones por entregar un dispositivo anterior. Además, la marca ofrece un descuento de $11,000 pesos al pagar con PayPal.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo comprar el Galaxy Z Fold8 y qué beneficios de preventa tiene en el sitio oficial?

Según el sitio oficial de Samsung, el Galaxy Z Fold8 está disponible en la versión de 512 GB con 12 GB de RAM a un precio de $45,999 pesos frente a un original de $48,499, lo que representa un ahorro de $2,500. El dispositivo también se puede pagar desde $1,916.63 al mes. El equipo está disponible en los colores Lavanda, Grafito, Crema y Pistache, este último exclusivo en línea.

Entre los beneficios de preventa que ofrece el sitio oficial de Samsung están:

$11,000 pesos de descuento al utilizar PayPal como método de pago en la compra del Galaxy Z Fold8 de 512 GB.

al utilizar como método de pago en la compra del de 512 GB. Hasta 24 MSI con métodos de pago participantes.

con métodos de pago participantes. Hasta 30% de descuento en accesorios seleccionados.

seleccionados. Seis meses gratis de Google AI Pro , con un valor de $2,520 pesos.

, con un valor de $2,520 pesos. 15% de descuento en el Galaxy Watch Ultra2 o Watch9 al comprar el Fold8.

al comprar el Fold8. Posibilidad de recibir el producto y probarlo durante 60 días antes de decidir si te quedas con él.

También se puede aplicar el programa Galaxy Canje al entregar un dispositivo anterior.

La entrega de los productos comprados en preventa comenzará a partir del 10 de agosto de 2026.

¿Qué características tiene el nuevo Samsung Galaxy Z Fold8?

El Galaxy Z Fold8 es el plegable más ligero del mundo, según detalla Samsung. Tiene una pantalla exterior de 5.5 pulgadas y una pantalla principal de 7.6 pulgadas. En cámaras, cuenta con un sistema dual de 50 MP.

El equipo funciona con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy y cuenta con Galaxy AI. Su batería es de 4,800 mAh, con hasta 26 horas de reproducción de video.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.