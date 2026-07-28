Walmart remata el celular Motorola G30 de 128GB por menos de $3,000 y hasta 6 meses sin intereses

El Smartphone Motorola Moto G30 de 128 GB desbloqueado,modelo de la línea Moto G accesible de Motorola con pantalla IPS LCD de 6.5 pulgadas 90 Hz, cámara cuádruple con sensor principal de 64 megapíxeles y batería de 5,000 mAh, pasó de $3,999 a $2,699 pesos en Walmart, lo que representa un ahorro directo de $1,300 pesos sobre el precio de catálogo con un descuento del 32.5 por ciento.

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Walmart habilita el financiamiento a hasta 3 meses sin intereses de $899.67 pesos con tarjetas de crédito participantes, además de las opciones habituales de pago: pago de contado, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, depósito en efectivo, además de la opción Pickup para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional en compras superiores a $499 pesos.

Qué ofrece el Motorola Moto G30 128GB de Walmart

El Motorola Moto G30 128GB es una de las propuestas más accesibles del catálogo de smartphones desbloqueados de Walmart y se posiciona como equipo ideal para audiencia mexicana con presupuesto ajustado (estudiantes universitarios + adultos primer smartphone + audiencia amplia buscando smartphone secundario/respaldo) que busca funciones esenciales de un smartphone actual sin la inversión típica del segmento gama media.

Moto G30 en Walmart (Walmart)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Motorola para el modelo Moto G30 128GB:

Marca y diseño:

Marca: Motorola (referente mundial en smartphones con más de 90 años de trayectoria).

(referente mundial en smartphones con más de 90 años de trayectoria). Modelo: Moto G30 (XT2129-2 — variante 128GB con 4GB RAM).

(XT2129-2 — variante 128GB con 4GB RAM). Diseño: parte trasera con acabado texturizado resistente a huellas + biseles delgados.

parte trasera con acabado texturizado resistente a huellas + biseles delgados. Peso: 200 gramos.

200 gramos. Dimensiones: 165.2 mm x 75.7 mm x 9.1 mm.

165.2 mm x 75.7 mm x 9.1 mm. Colores disponibles: varios según lote (habitualmente Negro Fantasma, Blanco Nube, Verde Pastel).

Pantalla y ergonomía:

Pantalla: IPS LCD de 6.5 pulgadas con resolución HD+ (720 x 1600 píxeles).

con resolución HD+ (720 x 1600 píxeles). Tasa de refresco: 90 Hz (característica premium para gama accesible — mayoría del segmento tiene 60 Hz).

(característica premium para gama accesible — mayoría del segmento tiene 60 Hz). Densidad de píxeles: 269 ppi para lectura clara de contenido multimedia.

269 ppi para lectura clara de contenido multimedia. Relación pantalla-cuerpo: aproximadamente 82 por ciento con notch en forma de gota.

Procesador y memoria:

Procesador: Qualcomm Snapdragon 662 (SM6115) octa-core.

(SM6115) octa-core. Configuración de núcleos: 4 núcleos Kryo 260 Gold a 2.0 GHz + 4 núcleos Kryo 260 Silver a 1.8 GHz.

4 núcleos Kryo 260 Gold a 2.0 GHz + 4 núcleos Kryo 260 Silver a 1.8 GHz. GPU: Qualcomm Adreno 610.

Qualcomm Adreno 610. RAM: 4 GB LPDDR4X para multitarea básica.

para multitarea básica. Almacenamiento: 128 GB internos (aproximadamente 107 GB libres para el usuario).

(aproximadamente 107 GB libres para el usuario). Expansión: compatible con tarjetas microSD para expansión adicional (audiencia con muchas apps + fotos + videos).

Cámara cuádruple trasera 64 MP:

Cámara principal: 64 megapíxeles f/1.7 con apertura luminosa para fotografía en condiciones de baja luz.

con apertura luminosa para fotografía en condiciones de baja luz. Cámara ultra gran angular: 8 megapíxeles para paisajes y grupos.

8 megapíxeles para paisajes y grupos. Cámara macro: 2 megapíxeles para fotografía de detalles cercanos.

2 megapíxeles para fotografía de detalles cercanos. Cámara de profundidad: 2 megapíxeles para efectos bokeh en modo retrato.

2 megapíxeles para efectos bokeh en modo retrato. Grabación de video: Full HD 1080p a 30 fps.

Full HD 1080p a 30 fps. Modos fotográficos: retrato, panorama, macro, nocturno, HDR automático.

Cámara frontal:

Cámara frontal: 13 megapíxeles con enfoque fijo.

con enfoque fijo. Grabación de video frontal: Full HD 1080p a 30 fps.

Full HD 1080p a 30 fps. Modos: selfie con embellecimiento + retrato + panorámico.

Batería y autonomía:

Batería: 5,000 mAh de polímero de iones de litio (una de las más grandes del segmento accesible).

de polímero de iones de litio (una de las más grandes del segmento accesible). Autonomía: hasta 2 días de uso continuo con uso medio + 9 horas de pantalla encendida.

hasta con uso medio + 9 horas de pantalla encendida. Carga rápida: 15 W — 12 horas de autonomía con solo 20 minutos de carga según Motorola.

— 12 horas de autonomía con solo 20 minutos de carga según Motorola. Puerto: USB-C para carga y transferencia de datos.

Sistema operativo y seguridad:

Sistema operativo: Android 11 base (actualizable a versiones superiores según disponibilidad Motorola).

Android 11 base (actualizable a versiones superiores según disponibilidad Motorola). Interfaz: My UX de Motorola con personalización mínima cercana a Android puro.

My UX de Motorola con personalización mínima cercana a Android puro. Lector de huellas en la parte trasera para desbloqueo rápido.

en la parte trasera para desbloqueo rápido. Reconocimiento facial para desbloqueo alternativo.

para desbloqueo alternativo. Google Play Store completo con acceso a todas las aplicaciones estándar.

Conectividad completa:

WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) dual band 2.4 GHz + 5 GHz.

(802.11 a/b/g/n/ac) dual band 2.4 GHz + 5 GHz. Bluetooth 5.0 con A2DP y LE.

con A2DP y LE. NFC integrado para pagos móviles (Google Pay + tarjetas contactless).

integrado para pagos móviles (Google Pay + tarjetas contactless). Radio FM con antena integrada.

con antena integrada. Dual SIM con dos ranuras nanoSIM para dos operadores simultáneos.

con dos ranuras nanoSIM para dos operadores simultáneos. Conector jack 3.5mm para audífonos tradicionales (característica cada vez más rara en el mercado).

para audífonos tradicionales (característica cada vez más rara en el mercado). GPS: GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo para navegación multibanda.

Resistencia:

Certificación IP52: protección contra polvo + salpicaduras leves de agua (no apto para inmersión).

Forma de envío en Walmart y garantía de Motorola

El producto se vende y envía directamente por Walmart con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción Pickup para recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye un año de garantía oficial Motorola México que cubre defectos de fábrica del smartphone, la pantalla, la batería y los accesorios incluidos en la caja. Walmart también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto siempre y cuando el smartphone no haya sido registrado con cuenta Google y presente sus sellos originales intactos.

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