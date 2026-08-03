Mientras todos buscan el Samsung Galaxy S26+, Liverpool remata el celular S25 Plus Dynamic de 256GB y pantalla de 6,7″ casi con 50% de descuento

Mientras la atención está puesta en el más reciente Samsung Galaxy S26+, Liverpool tiene en rebaja el Galaxy S25 Plus, con pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas y un precio que puede bajar hasta $15,999 pesos si se paga de contado.

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¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy S25 Plus en Liverpool y cómo pagarlo?

Según la ficha del producto en Liverpool, el Samsung Galaxy S25 Plus bajó de su precio original de $26,922 a $15,999 en pago único, o sea un descuento superior al 40%.

Además de la rebaja, la tienda ofrece opciones de pago en diferido, todas sobre un precio final de $19,999:

3 meses sin intereses: $6,666.33 al mes (con tarjetas Liverpool o con otras tarjetas, Visa y MasterCard)

al mes (con tarjetas Liverpool o con otras tarjetas, Visa y MasterCard) 6 meses sin intereses: $3,333.17 al mes (solo con tarjetas Liverpool)

El producto tiene envío gratis a todo el país, con opción de recibir a domicilio o recoger en tienda mediante Click & Collect. Está disponible en color azul.

El Samsung Galaxy S25 Plus está en rebaja en Liverpool, con envío gratis y descuento en un solo pago. (Liverpool)

¿Qué características tiene el Samsung Galaxy S25 Plus?

El equipo a la venta en Liverpool cuenta con pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas, con resolución QHD+, ideal para ver contenido con buena nitidez de color. Funciona con el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite, que le da un rendimiento ágil para tareas cotidianas y uso intensivo, junto con 12 GB de memoria RAM.

En cámaras, la parte trasera del Samsung Galaxy S25 Plus tiene un sensor de 50 megapíxeles, mientras que la cámara frontal es de 12 megapíxeles. La batería es de 5,000 mAh, con tecnología de carga rápida. El sistema operativo es Android, con Bixby como asistente de voz integrado.

El teléfono viene desbloqueado para cualquier compañía celular. Cuenta con conectividad Bluetooth, WiFi y NFC, usa una sola ranura Nano SIM, e incluye cargador USB tipo C.

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