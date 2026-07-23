Walmart rebaja el celular Samsung Galaxy S25 Ultra de 512 GB y pantalla de 6.9 pulgadas con hasta 24 meses sin intereses

El Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra de 512 GB en color Negro Titanio desbloqueado —flagship de la línea Galaxy S25 de Samsung con procesador Snapdragon 8 Elite for Galaxy, pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas y cámara de 200 megapíxeles— pasó de $35,999 a $19,699 pesos en Walmart, lo que representa un ahorro directo de $16,300 pesos sobre el precio de catálogo con un descuento del 45.3 por ciento, uno de los porcentajes más altos del segmento smartphones premium del retail mexicano actual.

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Walmart habilita el financiamiento a hasta 24 meses sin intereses de $820.79 pesos con tarjetas de crédito participantes, además de las opciones habituales de pago: pago de contado, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, depósito en efectivo, además de la opción Pickup para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional en compras superiores a $499 pesos.

Qué ofrece el Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB de Walmart

El Samsung Galaxy S25 Ultra es la propuesta flagship más ambiciosa de la línea Galaxy S25 de Samsung para 2025-2026 y se posiciona como equipo premium ideal para audiencia mexicana que busca el smartphone más completo del catálogo Samsung con la máxima capacidad de almacenamiento intermedia (512 GB), suite completa de Galaxy AI, cámara profesional de 200 megapíxeles y S Pen incorporado para productividad avanzada.

Samsung Galaxy S25 Ultra 512 GB en Walmart Ahorro directo de $16,300. (Walmart)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung México para el modelo Galaxy S25 Ultra 512 GB:

Pantalla y diseño premium:

Marca: Samsung (referente mundial en smartphones flagship con más de 15 años de trayectoria en la línea Galaxy S).

(referente mundial en smartphones flagship con más de 15 años de trayectoria en la línea Galaxy S). Modelo: Galaxy S25 Ultra (SM-S938B — configuración 512 GB con 12 GB RAM).

(SM-S938B — configuración 512 GB con 12 GB RAM). Pantalla: Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas (rectángulo completo — 6.8 pulgadas midiendo por esquinas redondeadas).

(rectángulo completo — 6.8 pulgadas midiendo por esquinas redondeadas). Diseño redondeado: identidad unificada de la Galaxy S Series 2025-2026.

identidad unificada de la Galaxy S Series 2025-2026. Marco de titanio: elegante y resistente para máxima durabilidad frente a impactos cotidianos.

elegante y resistente para máxima durabilidad frente a impactos cotidianos. Color: Titanium Black (Negro Titanio) — acabado premium sofisticado.

— acabado premium sofisticado. Protección de pantalla: Corning Gorilla Armor 2 (aplicado a la parte delantera del dispositivo) — máxima resistencia a rayones y golpes.

(aplicado a la parte delantera del dispositivo) — máxima resistencia a rayones y golpes. S Pen incorporado: stylus integrado en el chasis para productividad avanzada + escritura + dibujo + navegación de precisión.

Procesador y memoria:

Procesador: Snapdragon 8 Elite for Galaxy — versión optimizada exclusiva del procesador flagship más potente de Qualcomm para 2025-2026.

— versión optimizada exclusiva del procesador flagship más potente de Qualcomm para 2025-2026. RAM: 12 GB LPDDR5X para multitarea fluida entre múltiples aplicaciones simultáneas.

para multitarea fluida entre múltiples aplicaciones simultáneas. Almacenamiento: 512 GB internos — capacidad intermedia ideal para audiencia que necesita más espacio que 256 GB pero no requiere el 1 TB completo.

Cámara profesional de 200 megapíxeles:

Cámara principal: 200 megapíxeles — la resolución más alta del catálogo Samsung Galaxy S25 con detalle profesional en cada toma.

— la resolución más alta del catálogo Samsung Galaxy S25 con detalle profesional en cada toma. Cámaras adicionales: teleobjetivo + ultra gran angular + selfie frontal para configuración de 4 lentes profesionales.

teleobjetivo + ultra gran angular + selfie frontal para configuración de 4 lentes profesionales. Grabación de video: hasta 8K para producción cinematográfica desde el smartphone.

hasta 8K para producción cinematográfica desde el smartphone. Galaxy AI para fotografía: funciones IA como Borrador Mágico + Instant Slow-mo + Sketch to Image + Photo Assist.

Batería y autonomía:

Batería: 5,000 mAh típica (4,855 mAh nominal) para uso prolongado sin recarga durante todo el día.

(4,855 mAh nominal) para uso prolongado sin recarga durante todo el día. Autonomía de video: hasta 31 horas de reproducción de video con conexión Bluetooth según pruebas oficiales Samsung.

hasta con conexión Bluetooth según pruebas oficiales Samsung. Carga rápida: compatible con carga rápida por cable + carga inalámbrica.

Galaxy AI e inteligencia artificial:

Suite completa Galaxy AI: incluye Circle to Search con Google + Traductor Live + Note Assist + Chat Assist + Interpreter + Browsing Assist + Photo Assist + Voice Recording Summary + otras funciones de IA generativa.

incluye Circle to Search con Google + Traductor Live + Note Assist + Chat Assist + Interpreter + Browsing Assist + Photo Assist + Voice Recording Summary + otras funciones de IA generativa. Google Gemini integrado: asistente IA de Google directamente accesible desde el smartphone.

asistente IA de Google directamente accesible desde el smartphone. Now Bar: panel dinámico que muestra información contextual en tiempo real.

Resistencia y conectividad:

Certificación IP68: resistente a inmersión en agua dulce hasta 1.5 metros durante 30 minutos + protección total contra polvo.

resistente a inmersión en agua dulce hasta 1.5 metros durante 30 minutos + protección total contra polvo. Marco de titanio reforzado: durabilidad premium para uso diario intensivo.

durabilidad premium para uso diario intensivo. 5G: compatible con redes 5G México (Telcel + AT&T + Movistar) para velocidades ultra rápidas.

compatible con redes 5G México (Telcel + AT&T + Movistar) para velocidades ultra rápidas. WiFi 6E + Bluetooth 5.4 + NFC + USB-C: conectividad completa premium.

Sistema operativo:

Sistema operativo: Android 15 con capa de personalización One UI 7 de Samsung.

con capa de personalización de Samsung. 7 años de actualizaciones garantizadas: compromiso oficial Samsung para actualizaciones de sistema operativo y parches de seguridad hasta 2032.

compromiso oficial Samsung para actualizaciones de sistema operativo y parches de seguridad hasta 2032. Desbloqueado: compatible con cualquier compañía móvil mexicana (Telcel + AT&T + Movistar + Bait + Freedompop).

Forma de envío en Walmart y garantía de Samsung

El producto se vende y envía directamente por Walmart con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción Pickup para recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye un año de garantía oficial Samsung México que cubre defectos de fábrica del smartphone, la pantalla, la batería, el S Pen incorporado y los accesorios incluidos en la caja. Además, Walmart ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto siempre y cuando el smartphone no haya sido registrado con cuenta Samsung Account/Google y presente sus sellos originales intactos.

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