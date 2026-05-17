Liverpool remata el Samsung Galaxy Z Fold6: Ahorra más de 28 mil pesos en el smartphone plegable más avanzado

Liverpool sumó a su catálogo una de las propuestas más agresivas del año para quienes buscan el smartphone más avanzado de Samsung en formato plegable. El Samsung Galaxy Z Fold6 con pantalla Dynamic AMOLED 2X de 7.6 pulgadas bajó de $63,289 a $35,210 pesos, un ahorro directo de $28,079 pesos que representa el 44% sobre el precio de catálogo, una rebaja histórica para el smartphone plegable insignia de la marca surcoreana.

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La oferta se complementa con uno de los planes de financiamiento más cómodos del retail mexicano para un equipo de esta gama: hasta 6 meses sin intereses con pagos de $5,868.33 pesos, que coloca el costo mensual en un rango razonable para un dispositivo cuyo precio de lanzamiento superó los 63 mil pesos en el mercado nacional.

¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy Z Fold6 en Liverpool?

El precio final del Samsung Galaxy Z Fold6 en Liverpool quedó en $35,210 pesos, frente a un precio original de $63,289 pesos. La diferencia representa $28,079 de ahorro directo sobre el costo de catálogo, equivalente al 44%, una de las rebajas más interesantes del año en smartphones plegables premium. La cifra de ahorro supera con holgura el precio completo de muchos smartphones gama media-alta del mercado.

Para facilitar la compra, Liverpool ofrece este esquema de financiamiento:

Tarjetas de crédito participantes: hasta 6 meses sin intereses de $5,868.33 pesos

El producto se vende y envía directamente por Liverpool, con cobertura nacional y posibilidad de recolección en tienda física. La cadena permite además complementar la compra con su programa de recompensas Liverpool Premium Card y con cupones bancarios que pueden combinarse con la oferta para reducir aún más el precio final, una práctica habitual del retailer dentro del comercio mexicano. La entrega suele realizarse en pocos días hábiles en zonas metropolitanas.

Samsung Galaxy Z Fold6 en Liverpool El equipo cuenta con 6 meses sin intereses de $5,868.33. (Liverpool)

¿Cuáles son las características del Samsung Galaxy Z Fold6?

El Samsung Galaxy Z Fold6 representa la sexta generación de la línea plegable de la marca, una serie diseñada para entregar la experiencia más versátil del mercado al combinar smartphone y tablet en un solo equipo. Estas son sus especificaciones principales:

Pantalla principal : 7.6 pulgadas Dynamic AMOLED 2X QXGA+ (2,160 x 1,856 píxeles) con 347 ppi

: 7.6 pulgadas Dynamic AMOLED 2X QXGA+ (2,160 x 1,856 píxeles) con 347 ppi Pantalla externa : 6.3 pulgadas Dynamic AMOLED 2X HD+ (2,376 x 968 píxeles) con 410 ppi

: 6.3 pulgadas Dynamic AMOLED 2X HD+ (2,376 x 968 píxeles) con 410 ppi Tasa de refresco : hasta 120 Hz adaptativos en ambas pantallas

: hasta 120 Hz adaptativos en ambas pantallas Brillo máximo : 2,600 nits en pantalla principal y Cover Screen con Vision Booster

: 2,600 nits en pantalla principal y Cover Screen con Vision Booster Procesador : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy fabricado en proceso de 4 nm

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy fabricado en proceso de 4 nm Memoria RAM : 12 GB LPDDR5X

: 12 GB LPDDR5X Almacenamiento interno : opciones de 256 GB, 512 GB o 1 TB UFS 4.0

: opciones de 256 GB, 512 GB o 1 TB UFS 4.0 Cámara principal : 50 MP gran angular con OIS y Dual Pixel

: 50 MP gran angular con OIS y Dual Pixel Cámara ultra gran angular : 12 MP con campo de visión de 123°

: 12 MP con campo de visión de 123° Teleobjetivo : 10 MP con zoom óptico 3x y OIS

: 10 MP con zoom óptico 3x y OIS Cámara bajo pantalla : 4 MP en pantalla principal

: 4 MP en pantalla principal Cámara frontal externa : 10 MP en Cover Screen

: 10 MP en Cover Screen Grabación de video : hasta 8K a 30 fps y 4K a 60 fps con HDR

: hasta 8K a 30 fps y 4K a 60 fps con HDR Batería : 4,400 mAh (típica) con carga rápida de 25W por cable

: 4,400 mAh (típica) con carga rápida de 25W por cable Carga inalámbrica : 15W con carga inalámbrica inversa de 4.5W

: 15W con carga inalámbrica inversa de 4.5W Autonomía : hasta 77 horas de reproducción de música o 23 horas de video

: hasta 77 horas de reproducción de música o 23 horas de video Compatibilidad con S Pen : soporta S Pen Fold Edition (no incluido)

: soporta S Pen Fold Edition (no incluido) Sistema operativo : One UI 6.1.1 basado en Android 14, con compatibilidad Galaxy AI

: One UI 6.1.1 basado en Android 14, con compatibilidad Galaxy AI Sistema de refrigeración : cámara de vapor 1.6 veces más grande que el Z Fold5

: cámara de vapor 1.6 veces más grande que el Z Fold5 Protección : certificación IP48 contra polvo y agua (primer plegable de Samsung con protección certificada contra polvo)

: certificación IP48 contra polvo y agua (primer plegable de Samsung con protección certificada contra polvo) Materiales : Corning Gorilla Glass Victus 2 + Armor Aluminum mejorado

: Corning Gorilla Glass Victus 2 + Armor Aluminum mejorado Peso : 239 gramos (10% más ligero que el Z Fold5)

: 239 gramos (10% más ligero que el Z Fold5) Grosor desplegado : 5.6 mm; plegado: 12.1 mm

: 5.6 mm; plegado: 12.1 mm Conectividad : 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, UWB, USB tipo C

: 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, UWB, USB tipo C Soporte de actualizaciones: 7 años de actualizaciones del sistema operativo y seguridad

¿Por qué es una buena opción para renovar tu smartphone?

Tres argumentos prácticos hacen del Samsung Galaxy Z Fold6 una opción razonable para quienes buscan adquirir el plegable insignia de Samsung a precio reducido:

Ahorro de más de 28 mil pesos en un plegable insignia: pocas veces el smartphone plegable más avanzado de Samsung se ofrece con un descuento de tal magnitud. La rebaja supera el precio completo de muchos smartphones gama media-alta del mercado, lo que coloca al Z Fold6 dentro del alcance de usuarios que normalmente no considerarían un equipo de este segmento. Una oportunidad real para acceder a tecnología premium sin pagar el precio premium completo Dos dispositivos en uno con Galaxy AI integrada: la pantalla principal de 7.6 pulgadas convierte al equipo en una tablet de bolsillo cuando se despliega, ideal para multitarea, productividad, gaming y entretenimiento. Sumado a las funciones de Galaxy AI (Note Assist, Live Translate, Circle to Search, Photo Assist y Sketch to Image), el dispositivo se posiciona como una herramienta de productividad real, no solo un teléfono de exhibición 7 años de actualizaciones garantizadas y certificación IP48: Samsung garantiza siete años de actualizaciones del sistema operativo y de seguridad, lo que multiplica la vida útil del equipo y justifica la inversión incluso con el descuento aplicado. La certificación IP48 contra polvo y agua, sumada a la cámara de vapor más grande, asegura durabilidad y resistencia para un uso intensivo durante años

Con este descuento aplicado, el Samsung Galaxy Z Fold6 se posiciona en Liverpool como una de las mejores opciones para quienes buscan el smartphone plegable más avanzado de la marca surcoreana sin pagar el precio completo de lanzamiento.

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