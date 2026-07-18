Chedraui está rematando el celular Motorola G56 5G de 256 GB con pantalla de 6.7″ y cámara de 50 MP + 8MP + Flicker Sensor

Chedraui sumó a su catálogo una de las propuestas más completas del año dentro del segmento de smartphones gama media accesible con especificaciones premium para uso cotidiano. El Motorola Moto G56 5G de 256 GB en color Gris para redes Telcel —smartphone de la línea moto g de Motorola con conectividad 5G, cámara Sony LYT-600, resistencia militar MIL-STD-810H y protección IP68/IP69 al agua— pasó de $5,999 a $4,999 pesos, lo que representa un ahorro directo de $1,000 pesos sobre el precio de catálogo con un descuento del 16.7 por ciento.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Chedraui ofrece las opciones habituales de pago: pago de contado, tarjeta de crédito, débito, depósito en efectivo en sucursales, además de la opción de recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia. La compra incluye envío a domicilio con cobertura nacional según la disponibilidad regional del producto. Es importante mencionar que el equipo viene configurado para redes Telcel, la mayor red móvil de México con cobertura 5G expandida en las principales ciudades del país.

Qué ofrece el Motorola Moto G56 5G frente a otros smartphones de gama media accesible

El Motorola Moto G56 5G es una de las propuestas más completas de la línea moto g de Motorola dentro del segmento gama media accesible del catálogo actual. Se posiciona como equipo ideal para audiencia mexicana que busca un smartphone con especificaciones premium sin la inversión típica del segmento flagship ($15,000-$25,000 pesos).

Moto G56 5G 256 Gb en Chedraui Descuento de $1.000 respecto al precio original. (Chedraui)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Motorola para el modelo Moto G56 5G:

Pantalla y diseño:

Marca: Motorola (marca histórica de telefonía móvil con más de 90 años de trayectoria, actualmente parte del grupo Lenovo).

(marca histórica de telefonía móvil con más de 90 años de trayectoria, actualmente parte del grupo Lenovo). Modelo: Moto G56 5G (línea moto g).

(línea moto g). Pantalla: LCD de 6.72 pulgadas Full HD+ (2,400 x 1,080 píxeles) con densidad de píxeles de 392 ppi.

con densidad de píxeles de 392 ppi. Tasa de refresco: 120 Hz para desplazamiento suave y transiciones fluidas.

para desplazamiento suave y transiciones fluidas. HDR10+: rango dinámico ampliado para reproducción de contenido multimedia con contrastes profundos.

rango dinámico ampliado para reproducción de contenido multimedia con contrastes profundos. Protección de pantalla: Corning Gorilla Glass 7i con doble resistencia a caídas y rayones frente a generaciones anteriores.

con doble resistencia a caídas y rayones frente a generaciones anteriores. Color: Gris (versión Chedraui).

(versión Chedraui). Peso: 185 gramos — formato ligero para uso cotidiano prolongado.

Procesador y memoria:

Procesador: MediaTek Dimensity 7060 Octa-Core de 6 nanómetros con velocidad de 2.6 GHz.

con velocidad de 2.6 GHz. RAM: 8 GB LPDDR4X ampliable a 16 GB con RAM Boost (tecnología Motorola que utiliza almacenamiento interno como memoria virtual).

ampliable a (tecnología Motorola que utiliza almacenamiento interno como memoria virtual). Almacenamiento: 256 GB internos en la versión cubierta por Chedraui.

internos en la versión cubierta por Chedraui. Almacenamiento expandible: compatible con tarjetas microSD hasta 2 TB para expansión adicional de contenido.

Cámaras y captura de imagen:

Cámara principal: 50 megapíxeles con sensor Sony LYT-600 (Lytia 600) con apertura f/1.8 y estabilización óptica de imagen (OIS) para fotografía profesional en condiciones de luz variable.

con apertura f/1.8 y para fotografía profesional en condiciones de luz variable. Cámara ultra gran angular/macro: 8 megapíxeles con apertura f/2.2 ideal para tomas de gran angular y macro fotografía de detalles.

ideal para tomas de gran angular y macro fotografía de detalles. Flicker Sensor: sensor específico que elimina el parpadeo en videos y fotos bajo luces LED artificiales — característica típica del segmento premium presente en el Motorola Moto G56 5G accesible.

sensor específico que — característica típica del segmento premium presente en el Motorola Moto G56 5G accesible. Cámara frontal: 32 megapíxeles para selfies con calidad detallada y videollamadas HD.

para selfies con calidad detallada y videollamadas HD. Grabación de video: hasta 1080p a 30 fps trasera con estabilización óptica.

Batería y carga:

Batería: 5,200 mAh para jornadas completas de uso continuo (hasta 2 días de uso moderado).

para jornadas completas de uso continuo (hasta 2 días de uso moderado). Carga rápida: TurboPower 30W por cable — carga completa al 100% en aproximadamente 60 minutos.

Resistencia y durabilidad:

Doble certificación IP68 + IP69: protección superior contra polvo, suciedad, arena y agua. Resistente a inmersión en agua dulce hasta 1.5 metros durante 30 minutos .

protección superior contra polvo, suciedad, arena y agua. Resistente a inmersión en agua dulce . Certificación militar MIL-STD-810H: supera 16 pruebas rigurosas incluyendo caídas desde hasta 1.2 metros + temperaturas extremas + inmersión en agua + vibraciones + humedad + polvo .

supera 16 pruebas rigurosas incluyendo . Corning Gorilla Glass 7i: doble resistencia a caídas y rayones frente a generaciones anteriores para mantener la pantalla como nueva por más tiempo.

Audio y multimedia:

Altavoces estéreo con Dolby Atmos para sonido envolvente inmersivo.

con para sonido envolvente inmersivo. Compatible con audífonos vía Bluetooth 5.4 para experiencia de audio de alta calidad.

Sistema operativo y conectividad:

Sistema operativo: Android 15 casi puro con capa de personalización Motorola Hello UI.

con capa de personalización Motorola Hello UI. Actualizaciones oficiales garantizadas: 2 años de actualizaciones de software Android + 4 años de actualizaciones de parches de seguridad .

. Conectividad: 5G (compatible con redes Telcel expandidas en México), WiFi, Bluetooth 5.4, NFC, USB Tipo-C.

(compatible con redes Telcel expandidas en México), WiFi, Bluetooth 5.4, NFC, USB Tipo-C. Compatibilidad de red: configurado para redes Telcel (versión operada por la compañía móvil más grande de México).

configurado para (versión operada por la compañía móvil más grande de México). Seguridad: reconocimiento facial + sensor de huellas dactilares lateral.

Forma de envío en Chedraui y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Chedraui con cobertura nacional según disponibilidad regional. La cadena ofrece la opción de recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye un año de garantía oficial Motorola México que cubre defectos de fábrica del panel, componentes electrónicos y accesorios incluidos en la caja, complementada con la garantía adicional específica para la protección Corning Gorilla Glass 7i y las certificaciones de resistencia militar MIL-STD-810H e IP68/IP69. Chedraui también ofrece política de devolución dentro de los 30 días naturales posteriores a la recepción del producto, lo que permite verificar el funcionamiento del equipo antes de comprometer la compra.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.