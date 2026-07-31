Liverpool remata cafetera Nespresso Vertuo Plus multicápsulas negra con $1.500 de descuento

La Cafetera Multicápsulas Nespresso Vertuo Plus modelo GDV5-MX-BK-NE en color negro pasó de $7,689 a $6,151.20 pesos en Liverpool, lo que representa un ahorro directo de $1,537.80 pesos sobre el precio de catálogo con un descuento del 20 por ciento.

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Liverpool ofrece las opciones habituales de pago para audiencia con presupuesto premium: pago de contado, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo, además de la opción de Click & Collect para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional en compras superiores a $499 pesos.

Qué ofrece la cafetera Nespresso Vertuo Plus de Liverpool

La Cafetera Nespresso Vertuo Plus GDV5-MX-BK-NE es una de las propuestas más completas del catálogo de cafeteras premium multicápsulas de Liverpool y se posiciona como equipo ideal para audiencia adulta 30-55 años mexicana que quiere disfrutar café de calidad barista en casa sin la inversión típica del segmento profesional ($15,000-$30,000 pesos por cafeteras espresso De’Longhi La Specialista o Breville Barista Express).

Cafetera Nespresso vertuo en Liverpool (Liverpool)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Nespresso para el modelo Vertuo Plus GDV5:

Marca y fabricación premium:

Marca: Nespresso (grupo suizo Nestlé — referente mundial en cafeteras multicápsulas premium con más de 35 años de trayectoria).

(grupo suizo Nestlé — referente mundial en cafeteras multicápsulas premium con más de 35 años de trayectoria). Modelo: Vertuo Plus GDV5-MX-BK-NE (variante mexicana negra oficial).

(variante mexicana negra oficial). Fabricantes autorizados: Krups y De’Longhi (marcas premium europeas fabricantes oficiales Nespresso).

(marcas premium europeas fabricantes oficiales Nespresso). Color: Negro con acabado premium.

con acabado premium. Dimensiones: 38.1 x 38.1 x 30.5 centímetros — formato compacto ideal para cocinas de hogar mexicano.

38.1 x 38.1 x 30.5 centímetros — formato compacto ideal para cocinas de hogar mexicano. Peso: 4.66 kilogramos.

Tecnología patentada Centrifusion:

Centrifusion™: tecnología patentada exclusiva de Nespresso que hace girar las cápsulas hasta 7,000 revoluciones por minuto para blend perfecto entre café molido y agua.

tecnología patentada exclusiva de Nespresso que hace para blend perfecto entre café molido y agua. Crema única: la centrifugación produce una crema consistente y generosa característica del sistema Vertuo (superior en textura a los sistemas de espresso tradicional).

la centrifugación produce una crema consistente y generosa característica del sistema Vertuo (superior en textura a los sistemas de espresso tradicional). Tecnología de código de barras: lee automáticamente el código de barras de cada cápsula Vertuo y ajusta los parámetros de preparación específicos (temperatura + volumen + tiempo + rotación) para cada blend.

lee automáticamente el código de barras de cada cápsula Vertuo y (temperatura + volumen + tiempo + rotación) para cada blend. Tiempo de calentamiento: 20 a 25 segundos desde encendido hasta preparación lista.

Cinco tamaños de bebida con un solo toque:

Alto: 14 onzas (414 ml) — la bebida más grande del sistema, ideal para taza tipo mug o americano intenso.

— la bebida más grande del sistema, ideal para taza tipo mug o americano intenso. Café: 8 onzas (230 ml) — tamaño estándar café americano.

— tamaño estándar café americano. Gran Lungo: 5 onzas (150 ml) — bebida intermedia con más volumen que espresso tradicional.

— bebida intermedia con más volumen que espresso tradicional. Doble Espresso: 2.7 onzas (80 ml) — dosis doble de espresso concentrado.

— dosis doble de espresso concentrado. Espresso: 1.35 onzas (40 ml) — dosis tradicional espresso italiano.

Sistema de cápsulas Vertuo:

3 tamaños de cápsula compatibles: pequeña (espresso) + mediana (Gran Lungo + Doble Espresso) + grande (Café + Alto).

pequeña (espresso) + mediana (Gran Lungo + Doble Espresso) + grande (Café + Alto). Catálogo de blends: más de 12 variedades de café y 4 espressos auténticos disponibles + ediciones limitadas durante el año.

más de disponibles + ediciones limitadas durante el año. Set de bienvenida gratuito: incluye surtido de cápsulas Nespresso Vertuo con perfiles aromáticos únicos para el primer uso.

incluye surtido de cápsulas Nespresso Vertuo con perfiles aromáticos únicos para el primer uso. Compatibilidad exclusiva: solo funciona con cápsulas del sistema Vertuo (no compatible con cápsulas Nespresso Original ni cápsulas genéricas de otras marcas).

Diseño ergonómico y funcionalidad:

Depósito de agua extraíble: 1.2 litros de capacidad (40 onzas) — capacidad para múltiples cafés antes de recarga.

(40 onzas) — capacidad para múltiples cafés antes de recarga. Depósito giratorio ajustable: se puede ajustar la posición del depósito para adaptarse a cualquier espacio de cocina.

se puede ajustar la posición del depósito para adaptarse a cualquier espacio de cocina. Contenedor de cápsulas usadas: capacidad para 10 cápsulas usadas antes de vaciado.

capacidad para antes de vaciado. Soporte ajustable para tazas: se adapta desde tazas espresso pequeñas hasta jarras grandes o tazas de viaje.

se adapta desde tazas espresso pequeñas hasta jarras grandes o tazas de viaje. Cámara de preparación con palanca: apertura y cierre sencillos con un solo toque.

apertura y cierre sencillos con un solo toque. Expulsión automática de cápsulas usadas: se ejecuta automáticamente al abrir la cámara de preparación.

Potencia y consumo:

Potencia: 1,260 vatios para calentamiento rápido y preparación en segundos.

1,260 vatios para calentamiento rápido y preparación en segundos. Voltaje: 120V (compatible con red eléctrica mexicana estándar).

120V (compatible con red eléctrica mexicana estándar). Apagado automático: función de seguridad que apaga la máquina tras periodo de inactividad configurable.

Forma de envío en Liverpool y garantía de Nespresso

El producto se vende y envía directamente por Liverpool con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción de Click & Collect para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye garantía oficial Nespresso México que cubre defectos de fabricación de la cafetera, el sistema Centrifusion, la bomba de agua, el sistema de lectura de código de barras y los componentes electrónicos. Liverpool también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto siempre y cuando la cafetera no haya sido usada y conserve el empaque original con todos los accesorios incluidos.

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