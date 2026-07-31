GTA VI en México: ¿por qué la edición física tendrá bloqueo regional y qué implica?

Rockstar Games confirmó que las ediciones físicas de Grand Theft Auto VI para PlayStation 5 tendrán bloqueo regional que afectará directamente a los jugadores mexicanos, argentinos y del resto de Latinoamérica. La restricción, publicada en la página oficial de soporte de la compañía subsidiaria de Take-Two Interactive, implica que los códigos de descarga incluidos en las cajas físicas (que no incluyen disco alguno, solo el código) solo funcionarán en cuentas PlayStation Network registradas en el mismo país donde se compró la copia.

La tan esperada nueva edicion del GTA se lanzará el jueves 19 de noviembre de 2026. Los jugadores que compren copias físicas en un país distinto al de su cuenta PSN enfrentarán problemas de activación según advirtió Rockstar Games. La restricción no afecta a las versiones de Xbox Series X y Series S, cuyos códigos podrán canjearse sin importar el país de la cuenta ni la región donde se adquirió la copia física.

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Por qué GTA VI tendrá bloqueo regional en México y Latinoamérica

La decisión de aplicar bloqueo regional a las ediciones físicas de GTA VI en PlayStation 5 responde a lineamientos internos de PlayStation Network (PSN) de Sony y busca evitar dos escenarios comerciales específicos según análisis de la industria gaming:

1. Aprovechamiento de ofertas regionales cross-border

Los jugadores no podrán comprar copias físicas de GTA VI en países con precios más accesibles (por ejemplo, adquirir la copia en un país con precio menor que México y canjearla desde una cuenta PSN mexicana). Esta práctica había sido común en la industria del videojuego con códigos regionales durante los últimos años.

GTA 6.jpg GTA 6. (Rockstar Games.)

2. Reventa a través de plataformas online

La medida también restringe la reventa cross-border a través de plataformas como Amazon internacional, eBay o Mercado Libre que permitían la compra desde otras regiones. Con el bloqueo regional, los jugadores mexicanos estarán forzados a comprar el juego en el mismo país al que pertenece su cuenta PSN.

Rockstar Games advierte específicamente que comprar el juego en un país diferente al de la cuenta PSN podría provocar "problemas de activación" que impedirían el canje exitoso del código de descarga y la instalación del videojuego.

Cuáles son las regiones oficiales confirmadas por Rockstar Games

La compañía propiedad de Take-Two Interactive publicó el mapa oficial de regiones donde los códigos de descarga de GTA VI funcionarán según el país de origen de la copia física. Los grupos regionales oficiales son:

Región Latinoamérica (código común compartido — 15 países): Argentina + Bolivia + Chile + Colombia + Costa Rica + Ecuador + El Salvador + Guatemala + Honduras + México + Nicaragua + Panamá + Paraguay + Perú + Uruguay.

Otras regiones oficiales:

Brasil (aislado como región propia).

(aislado como región propia). Norteamérica : Canadá + Estados Unidos.

: Canadá + Estados Unidos. Corea : Corea del Sur (aislado).

: Corea del Sur (aislado). Japón : Japón (con caducidad específica de códigos a 170 días del lanzamiento).

: Japón (con caducidad específica de códigos a 170 días del lanzamiento). Reino Unido : aislado.

: aislado. Arabia Saudita + Emiratos Árabes Unidos : región compartida.

: región compartida. Resto de Asia : Hong Kong + Indonesia + Malasia + Singapur + Taiwán + Tailandia.

: Hong Kong + Indonesia + Malasia + Singapur + Taiwán + Tailandia. Resto de EMEA + Asia: 34 países europeos + Australia + India + Israel + Nueva Zelanda + Sudáfrica + Turquía + Ucrania + otros.

Los jugadores mexicanos podrán canjear códigos de copias físicas compradas en cualquier país del grupo Latinoamérica (Argentina, Colombia, Chile, Perú, entre otros), pero NO podrán canjear códigos comprados en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Europa o Asia.

Qué implica el bloqueo regional para los jugadores mexicanos

La restricción tiene múltiples implicaciones concretas para la audiencia gamer mexicana con PlayStation 5:

1. Restricción de compra internacional

Los jugadores mexicanos con cuentas PSN mexicanas no podrán comprar copias físicas de GTA VI en tiendas de Estados Unidos (Amazon USA, Best Buy, GameStop, Target, Walmart USA) ni en tiendas europeas con precios más accesibles. La copia debe comprarse necesariamente en México o en algún país del grupo Latinoamérica.

2. Retailers mexicanos habilitados

Los jugadores mexicanos deberán comprar la copia física de GTA VI únicamente en retailers oficiales mexicanos o de Latinoamérica:

GamePlanet México (retail especializado gaming).

(retail especializado gaming). Amazon México (tienda oficial + tiendas de terceros verificadas).

(tienda oficial + tiendas de terceros verificadas). Walmart, Bodega Aurrera, Sam’s Club, Costco, Chedraui y Liverpool con formato físico oficial.

con formato físico oficial. Mercado Libre México con vendedores oficiales verificados dentro del territorio nacional.

con vendedores oficiales verificados dentro del territorio nacional. PlayStation Store México directamente (edición digital sin restricción regional).

3. Alternativa: comprar edición digital directamente en PlayStation Store

Los jugadores mexicanos pueden evitar completamente la restricción del bloqueo regional comprando la edición digital directamente en PlayStation Store México desde su cuenta PSN mexicana. La edición digital no depende de códigos físicos y funciona automáticamente con la cuenta del usuario.

4. Alternativa Xbox: sin restricción regional

Los jugadores mexicanos con Xbox Series X o Series S pueden comprar la copia física de GTA VI en cualquier país del mundo sin restricciones. Xbox no aplica el bloqueo regional a los códigos de descarga de GTA VI, por lo que los jugadores pueden aprovechar ofertas internacionales sin problemas de activación.

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