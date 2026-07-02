Tu Motorola no enciende o no carga: esto es lo que debes hacer paso a paso antes de llevarlo a reparar

Que un teléfono Motorola deje de encender o permanezca con la pantalla negra no siempre significa que sufrió una avería grave. En algunos casos, el problema puede estar relacionado con una batería descargada, un bloqueo temporal del sistema o incluso una falla en la pantalla.

Antes de acudir a un centro de servicio o gastar dinero en una reparación, la propia marca recomienda realizar varias comprobaciones básicas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué hacer primero si tu Motorola no enciende?

De acuerdo con el Centro de Soporte de Motorola, el primer paso y lo más recomendable es intentar un reinicio forzado antes de probar otras soluciones. Este procedimiento puede ayudar cuando el sistema se queda bloqueado y el teléfono deja de responder temporalmente.

Para hacerlo:

Mantén presionado el botón de encendido entre 5 y 7 segundos.

Si no responde, continúa presionándolo hasta 30 segundos.

Verifica si aparece el logotipo de Motorola o inicia normalmente.

Si el dispositivo vuelve a encender, es probable que se tratara de un problema temporal y no de una falla física del equipo.

Revisa si el problema está en la batería

Si el reinicio no funciona, el siguiente paso es conectar el teléfono al cargador. Algunos dispositivos tardan varios minutos en reaccionar cuando la batería se encuentra completamente descargada.

Antes de descartar una falla mayor, revisa que los accesorios de carga funcionen correctamente:

Comprueba que el cable no esté dañado.

Verifica que el adaptador de corriente funcione.

Revisa que el puerto de carga esté limpio.

Espera unos minutos antes de intentar encender el equipo nuevamente.

En algunos modelos, una luz indicadora puede encenderse para mostrar que la batería está cargando, aunque la pantalla permanezca apagada.

Existen diversos métodos para reactivar un celular Motorola. De acuerdo con la marca, en caso de que ningún método ayude a reactivar el celular, es necesario llevarlo con un especialista. (Gemini)

La pantalla podría estar fallando

Una pantalla negra no siempre significa que el teléfono está apagado. El dispositivo puede seguir funcionando mientras el panel deja de mostrar imagen.

Para comprobarlo, Motorola recomienda realizar una prueba sencilla:

Llama al teléfono desde otro dispositivo.

Verifica si suena o vibra al recibir la llamada.

Comprueba si emite sonidos al conectarlo al cargador.

Si el teléfono responde a estas acciones, es posible que el problema esté relacionado con la pantalla y no con el sistema operativo.

¿Qué hacer si nada de lo anterior funciona?

Cuando el teléfono sigue sin responder, Motorola sugiere realizar un restablecimiento externo o reinstalar el software del sistema mediante una computadora. La herramienta de recuperación de la marca está disponible para algunos modelos específicos y puede ayudar cuando la falla está relacionada con el software.

Los equipos compatibles son:

Moto E20

Moto E40

Moto G20

Moto G30

Para utilizar esta herramienta es necesario contar con una computadora con Windows 7, Windows 10 o Windows 11.

¿Cuándo acudir a un centro de servicio?

Si después de realizar todas las comprobaciones el teléfono sigue sin encender o cargar correctamente, lo más recomendable es solicitar una revisión especializada.

En ese punto, el problema podría estar relacionado con componentes internos como la batería, la pantalla o el puerto de carga, por lo que será necesario un diagnóstico técnico para determinar la causa de la falla.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.