Costco lanza a precio de regalo la parrilla NXR de acero 8 quemadores plegable para hasta 30 personas con descuento exclusivo de socios

La Parrilla NXR de Acero Inoxidable de 8 Quemadores Plegable —asador de la marca NXR especializada en equipos de cocina exterior premium con 116,000 BTU de potencia total, 933 pulgadas cuadradas de superficie de cocción y diseño plegable con ruedas giratorias de servicio pesado— pasó de $13,499 a $11,999 pesos en Costco, lo que representa un ahorro directo de $1,500 pesos sobre el precio de catálogo con un descuento del 11.1 por ciento exclusivo para socios de la membresía Costco. Es importante mencionar que el precio promocional es válido del 20 al 24 de julio de 2026 (5 días máximos de ventana editorial), después de esta fecha el precio podría regresar al valor original.

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Costco ofrece las opciones habituales de pago para socios con membresía activa: pago de contado, tarjeta de crédito, débito, además de las opciones de meses sin intereses con tarjetas participantes según campaña activa del retailer y la opción de recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia. La compra incluye entrega a domicilio con cobertura nacional según disponibilidad regional.

Qué ofrece la parrilla NXR de 8 quemadores plegable de Costco

La Parrilla NXR de Acero Inoxidable de 8 Quemadores Plegable es una de las propuestas más ambiciosas del catálogo de asadores exteriores de Costco y se posiciona como equipo ideal para audiencia mexicana que organiza reuniones familiares extensas, eventos en el jardín o fiestas para grupos grandes (hasta aproximadamente 30 personas según capacidad de superficie de cocción) sin la inversión típica de asadores comerciales profesionales ($30,000-$50,000 pesos).

Parrilla de Acero de 8 Quemadores Plegable en Costco Descuento de $1,500 respecto al valor original. (Costco)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Costco México para el modelo NXR de 8 Quemadores Plegable:

Estructura y materiales premium:

Marca: NXR (marca especializada en equipos de cocina exterior premium con enfoque en asadores de alta capacidad para uso doméstico y comercial ligero).

(marca especializada en equipos de cocina exterior premium con enfoque en asadores de alta capacidad para uso doméstico y comercial ligero). Modelo: Parrilla de Acero de 8 Quemadores Plegable (línea premium XXL de NXR).

(línea premium XXL de NXR). Material: acero inoxidable para máxima durabilidad frente a la intemperie y resistencia a la corrosión.

para máxima durabilidad frente a la intemperie y resistencia a la corrosión. Diseño: plegable para almacenamiento y transporte eficientes cuando no está en uso.

para almacenamiento y transporte eficientes cuando no está en uso. Formato XXL: ideal para reuniones familiares extensas, eventos en el jardín, catering casero para grupos grandes o fiestas familiares numerosas.

Sistema de cocción y potencia:

Quemadores: 8 quemadores independientes con control individual de temperatura para cocinar simultáneamente diferentes alimentos con temperaturas específicas por zona.

con control individual de temperatura para cocinar simultáneamente diferentes alimentos con temperaturas específicas por zona. Potencia total: 116,000 BTU — potencia superior al estándar típico de asadores domésticos (30,000-60,000 BTU) para calentamiento rápido y cocción intensiva.

— potencia superior al estándar típico de asadores domésticos (30,000-60,000 BTU) para calentamiento rápido y cocción intensiva. Área de cocción: 933 pulgadas cuadradas (aproximadamente 6,019 centímetros cuadrados) — superficie amplia que permite cocinar hasta 30 hamburguesas simultáneamente o cortes de carne grandes como brisket, costillar completo o piernas de cerdo.

(aproximadamente 6,019 centímetros cuadrados) — superficie amplia que permite cocinar hasta o cortes de carne grandes como brisket, costillar completo o piernas de cerdo. Combustible: listo para gas propano/LP con conexión estándar para tanques de gas domésticos.

Movilidad y transporte:

4 ruedas giratorias de servicio pesado: para desplazamiento sencillo del asador dentro del jardín o patio, incluso cargado con alimentos.

para desplazamiento sencillo del asador dentro del jardín o patio, incluso cargado con alimentos. Correa de tracción incluida: para transportar el asador cuando está plegado (útil para llevarlo a eventos externos + reuniones en casas de familiares + camping premium).

para transportar el asador cuando está plegado (útil para llevarlo a eventos externos + reuniones en casas de familiares + camping premium). Diseño plegable: reduce significativamente el espacio de almacenamiento cuando no está en uso, ideal para audiencia con jardín/patio limitado.

Accesorios incluidos:

Cubierta de protección contra la intemperie para proteger el asador del sol, lluvia y polvo cuando no está en uso.

para proteger el asador del sol, lluvia y polvo cuando no está en uso. Correa de tracción para transporte cómodo cuando el asador está plegado.

para transporte cómodo cuando el asador está plegado. Ruedas giratorias de servicio pesado integradas al diseño estructural.

Ideal para:

Reuniones familiares extensas con múltiples generaciones (nietos, hijos, abuelos, tíos).

con múltiples generaciones (nietos, hijos, abuelos, tíos). Eventos en el jardín como cumpleaños, bautizos, bodas caseras, primeras comuniones.

como cumpleaños, bautizos, bodas caseras, primeras comuniones. Fiestas de fin de año con familia amplia (Navidad, Año Nuevo, Día de Muertos, Día de la Independencia).

con familia amplia (Navidad, Año Nuevo, Día de Muertos, Día de la Independencia). Catering casero informal para audiencia con emprendimientos gastronómicos incipientes.

para audiencia con emprendimientos gastronómicos incipientes. Reuniones con grupos deportivos (partidos de fútbol amateur, reuniones post-Mundial 2026, transmisiones de partidos en el jardín).

Forma de envío en Costco y garantía de NXR

El producto se vende y envía directamente por Costco con cobertura nacional según disponibilidad regional. La cadena ofrece la opción de recoger en sucursal sin costo para socios con membresía activa. El tiempo de entrega oscila entre 7 y 15 días hábiles tras confirmar la orden.

El asador incluye garantía oficial NXR México que cubre defectos de fábrica de la estructura de acero inoxidable, los 8 quemadores, las ruedas giratorias y los accesorios incluidos. Además, Costco ofrece la garantía extendida de Concierge Service exclusiva para socios que amplía la protección estándar de fábrica sin costo adicional para audiencia con membresía activa. Es importante mencionar que el precio promocional de $11,999 pesos es válido del 20 al 24 de julio de 2026 (5 días de ventana editorial), después de esta fecha el precio podría regresar al valor original de catálogo ($13,499 pesos) sin garantía de mantenerse la promoción.

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