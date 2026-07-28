¿Cómo conectar tu Smart TV Samsung al WiFi sin errores? La guía oficial paso a paso

Conectar un Smart TV Samsung a Internet permite acceder a aplicaciones, plataformas de streaming y otras funciones inteligentes de la pantalla. La compañía detalla dos caminos para lograrlo: por red inalámbrica (WiFi) o mediante una conexión cableada tipo Ethernet, y ambos quedan documentados en su página oficial de soporte.

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¿Cómo conectar un Smart TV Samsung a WiFi paso a paso?

“Conectarse a Wi-Fi es la forma más fácil y fluida de acceder a Internet en su televisor”, asegura Samsung. Antes de comenzar, se recomienda tener a mano el nombre de la red inalámbrica y su contraseña. Con esos datos listos, el paso a paso según la marca es el siguiente:

Desde el control remoto ir a Configuración, luego a General y después a Red Elegir la opción de abrir la configuración de red y seleccionar el nombre de la red WiFi correspondiente Escribir la contraseña cuando la pantalla la solicite, confirmar con Listo y finalizar con Aceptar.

Pantalla de confirmación al conectar un Smart TV Samsung por cable de red. (Samsung)

¿Cómo conectar un Smart TV Samsung con cable de red (Ethernet)?

Para quienes prefieren una conexión cableada, Samsung indica que el primer paso del procedimiento es conectar el cable LAN a la pantalla. Tal como explica la marca en si web, el cable LAN puede provenir de un módem externo, de un enrutador conectado a un módem externo, o directamente de una conexión LAN de pared.

A continuación, se debe entrar al menú de Configuración, ir a General y seleccionar Red, y ahí elegir Abrir configuración de red. En ese punto, el televisor pedirá elegir el tipo de red, y ahí corresponde seleccionar la opción Cable, con lo que el equipo se conecta directamente a la red del proveedor de internet a través del módem.

Si la conexión no se establece de forma directa, Samsung recomienda revisar el estado físico del cable LAN, ya que podría estar dañado o mal conectado. Si el cable está en buen estado y el problema persiste, la marca señala que puede tratarse de un inconveniente del proveedor de internet, con quien habría que comunicarse directamente.

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