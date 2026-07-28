¡Estilazo! Panam lanza tenis inspirados en el pato Merlín; esto cuestan

El pato Merlín conquistó el corazón de mexicanos y extranjeros y en poco tiempo se convirtió en un fenómeno viral y ahora incursionará en la moda pues Panam presentó una colaboración inspirada en este tierno animal y aquí te contamos todos los detalles.

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Panam lanza tenis del pato Merlín

El diseño es sencillo, una silueta deportiva color blanco pero con detalles muy especiales. Tiene paneles lisos con acabados en gamuza gris claro en la puntera y el talón. Las agujetas son color naranja haciendo referencia al pico del pato hay opciones de color blanco, brillantes y mate.

Además podrás clocar cinco pines coleccionables donde aparece Merlín en diferentes ilustraciones y versiones. Cuenta con un dije metálico en forma de pato sujeto con una pequeña cadena que puede usarse como accesorio o llavero.

Precio de los tenis inspirados en el pato Merlín

Es importante señalar que esta colaboración esta disponible solo en la tienda Panam de Parque Toreo y solo se venderán 200 pares en distintas siluetas. El precio varía dependiendo del modelo pero va de los 549 a lo 949 pesos. Así que si te interesa comprar uno de los modelos date prisa porque seguramente van a volar.

Un dato relevante es que un porcentaje de las ventas será destinado al cuidado y protección del pato Merlín ya que requiere de una alimentación balanceada, vitaminas, descanso, agua y baños frecuentes. De acuerdo con la familia decidieron colaborar con Panam para impulsar a la empresa mexicana que siempre estuvo presente desde que Merlín se hizo famoso.

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