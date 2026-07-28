El pez araña se oculta bajo la arena y puede arruinar tus vacaciones durante este verano

Durante este verano, disfrutar de un día de la playa podría convertirse en una experiencia dolorosa si no se toman algunas precauciones. Expertosen fauna marina han alertado acerca de la presencia del pez araña, considerado uno de los peces más venenosos de Europa, un animal que permanece puto bajo la arena en aguas poco profundas y que puede atacar de forma accidental, cuando alguien lo pisa.

Aunque pasa prácticamente desapercibido este pez representa un riesgo durante la temporada vacacional en zonas del Mar del Norte, el Mar Báltico, el Mediterráneo, además del Atlántico oriental, donde aumenta su presencia durante el verano, especialmente en la época de reproducción.

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¿Por qué el pez araña es tan peligroso?

El peligro del pez araña reside en las espinas venenosas de su aleta dorsal y del opérculo braquial. Al sentirse amenazado, libera un veneno que contiene dracotoxina y serotonina, sustancias que provocan un dolor intenso e inmediato, además de inflamación, enrojecimiento y fuertes molestias articulares.

De acuerdo con especialistas, en las costas de Alemania se registran entre 30 y 40 picadoras al año. En casos poco frecuentes, la toxina puede desencadenar reacciones alérgicas graves, dificultades respiratorias, alteraciones cardiacas, incluso un shock potencialmente mortal.

⚠️ ¡Mucho ojo en las playas de Huelva! Advierten de la presencia del pez araña en la orilla. Se esconde bajo la arena y su picadura con espinas venenosas causa un dolor extremo.

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¿Qué hacer si te pica un pez araña?

Los expertos recomiendan retirar la espina con cuidado, desinfectar la herida y aplicar calor superior a los 50 grados Celsius, ya sea con agua muy caliente o aire caliente, ya que las proteínas del veneno pueden desactivarse con altas temperaturas.

Posteriormente, debe enfriarse la zona afectada y acudir cuanto antes a un centro médico para recibir atención y verificar el estado de la vacuna contra el tétanos.

¿Cómo evitar la picadura de un pez araña en la playa?

La mejor forma para prevenir accidentes es utilizar calzado acuático al caminar por aguas poco profundas, donde el pez suele permanecer completamente enterrado.

También se recomienda que pescadores, buzos y prácticantes de esnórquel, mantengan una distancia prudente del fondo marino y manipulen a los ejemplares con equipo de protección.

El pez araña no es el único riesgo para los vacacionistas; otras especies como:

Pez piedra

Pez león

Pez globo

Cabe decir que estos animales también poseen toxinas peligrosas, aunque su distribución depende de la región del mundo. Informarse acerca de la fauna marina antes de entrar al agua, puede marcar la diferencia entre unas vacaciones inolvidables y una visita de emergencia al hospital.

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