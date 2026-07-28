Mientras PlayStation dará de baja todos sus juegos físicos, SEGA sorprende al mundo y desafía la nueva lógica con una medida inesperada

SEGA confirmó oficialmente que continuará apoyando el formato físico de sus videojuegos a pesar de la decisión histórica de Sony PlayStation de dejar de producir discos a partir de enero de 2028. El anuncio fue realizado por Shuji Utsumi, presidente de SEGA, donde declaró que la compañía japonesa mantendrá la fuerte relación que ha tenido con los juegos físicos desde hace décadas, sumándose así a otras compañías como Bandai Namco que también confirmó que seguirá distribuyendo videojuegos en formato físico.

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Qué dijo el presidente de SEGA sobre el formato físico de videojuegos

En su entrevista oficial con la revista japonesa de videojuegos Famitsu, Utsumi explicó que en SEGA existe una cultura históricamente centrada en el formato físico y que no piensan dejar este formato de distribución. La declaración textual del presidente de SEGA fue: “En lugar de dejar completamente lo físico, nos estamos planteando los retos que implica la actual situación para ser capaces de pensar y actuar en paralelo sobre la relevancia del formato digital”.

Por qué SEGA desafía la decisión de Sony PlayStation

Sony PlayStation anunció recientemente su decisión histórica de dejar de producir juegos en formato físico a partir de enero de 2028, medida que ha generado fuerte controversia dentro de la industria gaming global y protestas de la comunidad de jugadores a través de redes sociales. La medida afectará a todas las plataformas PlayStation (PS4, PS5 y la futura PS6) y elimina definitivamente los discos físicos como formato de distribución oficial de Sony.

The new horizontal scroll was made for Sonic ➡️ pic.twitter.com/Y9g6FMwuxq — SEGA (@SEGA) July 20, 2026

La decisión de PlayStation ha provocado reacciones diversas dentro de la industria de los videojuegos, mientras que la postura de SEGA es especialmente significativa por su historia de más de cuatro décadas en la industria del videojuego con sus emblemáticas consolas:

Master System (1985)

Mega Drive / Genesis (1988)

Sega Saturn (1994)

Dreamcast (1998)

Qué implica esta decisión de SEGA para los jugadores mexicanos

Para la audiencia gamer mexicana, la postura de SEGA representa una garantía importante de continuidad del formato físico coleccionable en la próxima generación de videojuegos. Los jugadores mexicanos que valoran el coleccionismo de videojuegos físicos, los estuches originales con arte de portada, los manuales impresos y la posibilidad de intercambiar o revender juegos físicos en el mercado secundario tendrán aseguradas las ediciones físicas de los principales títulos SEGA en los próximos años.

Los títulos SEGA con lanzamientos programados para 2026-2027 continúan disponibles en formato físico en tiendas mexicanas como GamePlanet, Amazon México, Mercado Libre, Walmart, Bodega Aurrera, Sam’s Club, Costco, Chedraui y Liverpool. Franquicias icónicas de SEGA como Sonic the Hedgehog, Yakuza (Like a Dragon), Persona (a través de Atlus, subsidiaria de SEGA), Total War y Football Manager mantendrán sus versiones físicas para audiencia coleccionista mexicana.

La decisión de SEGA se suma a la de Bandai Namco en un momento crítico para la industria de los videojuegos, donde la transición al formato digital exclusivo genera resistencia en un segmento importante de la audiencia global gamer que prefiere el formato físico por razones de coleccionismo, propiedad real del producto (vs licencias digitales revocables), respaldo físico contra desconexión de servidores en el futuro y facilidad de reventa o intercambio en el mercado secundario.

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