Walmart remata el robot aspirador Samsung Jet Bot con Clean Station de vaciado automático y navegación precisa por LiDAR

El Robot aspirador Samsung Jet Bot con Clean Station en color blanco —equipo de la línea Jet Bot de Samsung con navegación por sensor LiDAR, reconocimiento de objetos por inteligencia artificial y estación de vaciado automático Air Pulse— pasó de $20,003 a $16,599 pesos en Walmart, lo que representa un ahorro directo de $3,404 pesos sobre el precio de catálogo con un descuento del 17 por ciento.

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Walmart ofrece las opciones habituales de pago: pago de contado, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, depósito en efectivo, además de la opción Pickup para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional en compras superiores a $499 pesos.

Qué ofrece el robot aspirador Samsung Jet Bot con Clean Station de Walmart

El Robot aspirador Samsung Jet Bot con Clean Station es una de las propuestas más completas de la línea Jet Bot de Samsung y se posiciona como equipo premium dentro del segmento aspiradoras robot con estación de vaciado automático.

Robot aspirador Jet Bot en Walmart Descuento de $3,400 respecto al valor original. (Walmart)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung México para el modelo Jet Bot con Clean Station:

Navegación y reconocimiento inteligente:

Marca: Samsung (referente mundial en electrodomésticos con más de 50 años de trayectoria y líder de participación de mercado en electrodomésticos premium según reportes 2024).

(referente mundial en electrodomésticos con más de 50 años de trayectoria y líder de participación de mercado en electrodomésticos premium según reportes 2024). Línea: Jet Bot (aspiradoras robot Samsung con estación de vaciado automático).

(aspiradoras robot Samsung con estación de vaciado automático). Color: Blanco — diseño elegante para integración estética en el hogar moderno.

— diseño elegante para integración estética en el hogar moderno. Sensor de navegación: LiDAR dToF (Direct Time of Flight) — escaneo 360 grados en un área de 6 metros a 10 rotaciones por segundo para calcular con precisión la ubicación del robot.

— escaneo 360 grados en un área de 6 metros a 10 rotaciones por segundo para calcular con precisión la ubicación del robot. Detección mejorada: el sensor LiDAR dToF ofrece 36 por ciento mayor distancia de detección y 79 por ciento mayor área de detección frente a generaciones anteriores.

el sensor LiDAR dToF ofrece y frente a generaciones anteriores. Reconocimiento de objetos con IA: cámara 3D + tecnología avanzada de inteligencia artificial identifica cables, calcetines, juguetes, zapatos y otros obstáculos del hogar para evitarlos automáticamente.

cámara 3D + tecnología avanzada de inteligencia artificial identifica cables, calcetines, juguetes, zapatos y otros obstáculos del hogar para evitarlos automáticamente. Funcionamiento en áreas oscuras: el sensor LiDAR permite navegar eficientemente en habitaciones con poca luz o debajo de los muebles sin necesidad de iluminación adicional.

Sistema de succión y motor Digital Inverter:

Motor: Digital Inverter — motor de alto rendimiento con menor consumo energético y mayor durabilidad.

— motor de alto rendimiento con menor consumo energético y mayor durabilidad. Garantía motor: 10 años en el motor Digital Inverter — garantía superior al estándar típico de 2-5 años del segmento aspiradoras robot.

— garantía superior al estándar típico de 2-5 años del segmento aspiradoras robot. Estructura multiciclónica Jet Cyclone: succión potente y constante que evita la pérdida de succión típica de aspiradoras con bolsa tradicional.

succión potente y constante que evita la pérdida de succión típica de aspiradoras con bolsa tradicional. Cepillo de alta eficacia: con fibras finas hechas de tejidos suaves + plata antiestática que limpia cualquier tipo de suelo con menos enredos de pelo y cabello.

con fibras finas hechas de tejidos suaves + plata antiestática que limpia cualquier tipo de suelo con menos enredos de pelo y cabello. Control Inteligente de Potencia: identifica el tipo de superficie (piso duro + alfombra + tapete) y la cantidad de polvo automáticamente + ajusta la potencia de succión para optimizar cada sesión de limpieza.

identifica el tipo de superficie (piso duro + alfombra + tapete) y la cantidad de polvo automáticamente + ajusta la potencia de succión para optimizar cada sesión de limpieza. Limpieza multisuperficie: alfombras + pisos duros de madera + baldosa + laminado + vinilo + porcelanato.

Clean Station con vaciado automático Air Pulse:

Estación Clean Station: estación de vaciado automático incluida con el robot para higiene sin contacto.

estación de vaciado automático incluida con el robot para higiene sin contacto. Tecnología Air Pulse: utiliza pulso de aire potente para aspirar el polvo del contenedor del robot y transferirlo al contenedor de recolección de la estación.

utiliza pulso de aire potente para aspirar el polvo del contenedor del robot y transferirlo al contenedor de recolección de la estación. Bolsa de polvo de 2.5 litros: vaciado manual cada 2 a 3 meses según uso (frecuencia excepcionalmente baja para audiencia con hogar típico).

vaciado manual cada según uso (frecuencia excepcionalmente baja para audiencia con hogar típico). Filtración multicapa: atrapa el 99.999 por ciento del polvo fino — sistema de filtración premium comparable con purificadores de aire HEPA.

atrapa el — sistema de filtración premium comparable con purificadores de aire HEPA. Diseño higiénico: sin contacto directo con el polvo durante el vaciado del contenedor del robot.

Aplicación SmartThings y control inteligente:

Aplicación oficial SmartThings: disponible para smartphones Android e iOS con seguimiento en tiempo real del estado de limpieza + mapa interactivo del hogar + historial de sesiones + control remoto para pausar, detener y reanudar limpieza.

disponible para smartphones Android e iOS con seguimiento en tiempo real del estado de limpieza + mapa interactivo del hogar + historial de sesiones + control remoto para pausar, detener y reanudar limpieza. Informe de Limpieza en Vivo: visualización del movimiento del robot en un mapa personalizado del hogar en tiempo real desde donde te encuentres.

visualización del movimiento del robot en un mapa personalizado del hogar en tiempo real desde donde te encuentres. Función Select and Go: selección de áreas específicas para limpiar o evitar dentro del hogar.

selección de áreas específicas para limpiar o evitar dentro del hogar. Reconocimiento de habitaciones: el robot identifica las habitaciones del hogar y puede limpiarlas de forma selectiva habitación por habitación.

el robot identifica las habitaciones del hogar y puede limpiarlas de forma selectiva habitación por habitación. Programación de limpieza: configuración de horarios automáticos para limpieza recurrente (diaria, semanal o personalizada).

Compatibilidad con asistentes de voz:

Bixby (asistente Samsung).

(asistente Samsung). Google Assistant (asistente Google).

(asistente Google). Amazon Alexa (asistente Amazon).

(asistente Amazon). Control por voz completo para iniciar, pausar, detener limpieza o programar sesiones.

Forma de envío en Walmart y garantía de Samsung

El producto se vende y envía directamente por Walmart con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción Pickup para recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye un año de garantía oficial Samsung México para toda la aspiradora robot, la estación Clean Station y los accesorios incluidos + garantía extendida de 10 años en el motor Digital Inverter + garantía de 2 años en la batería. Conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con Samsung México en caso de incidencia; el servicio postventa se gestiona directamente a través del Centro de Soporte Samsung en samsung.com/mx o llamando al servicio de atención al cliente Samsung México. Además, Walmart ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto siempre y cuando el equipo no presente daños por uso y conserve el empaque original y todos los accesorios incluidos.

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