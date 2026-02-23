inklusion.png Sitio accesible
Refréscate gratis: La lista completa de albercas con acceso libre en Guadalajara

Las albercas municipales de Guadalajara reabrieron con acceso sin costo los fines de semana. Conoce sedes, horarios y requisitos.

México

Escrito por: Tatiana Cuschnir

El Consejo Municipal del Deporte anunció el regreso del programa “Chapuzón RecreActivo” en Guadalajara, una iniciativa que permite a las familias disfrutar de albercas públicas sin pagar entrada. La actividad comenzó el sábado 7 de febrero y se realiza exclusivamente los fines de semana en distintas unidades deportivas de la ciudad.

La invitación está abierta a niñas, niños, jóvenes y adultos que quieran ejercitarse, refrescarse y pasar un momento recreativo en un entorno seguro.

Horarios y requisitos para ingresar a las albercas gratuitas

El acceso es completamente gratuito, pero es necesario cumplir con algunos lineamientos básicos:

  • Presentar identificación oficial vigente (INE o pasaporte).
  • Usar traje de baño adecuado.
  • Llevar gorra de natación.
  • Utilizar sandalias.
  • Los menores de edad deben asistir acompañados por un adulto.

El servicio está disponible sábados y domingos de 11:00 a 17:00 horas. Cada alberca tiene un cupo máximo de 150 personas, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

Albercas municipales gratuitas en Guadalajara

Estas son las unidades deportivas que ofrecen acceso libre durante el programa:

  • U.D. 1 José María Morelos y Pavón
    Ubicación: Pedro Celestino Negrete no. 730.
  • U.D. 4 Francisco Javier Mina
    Ubicación: Presa Laurel no. 137.
  • U.D. 6 Plan de Ayala
    Ubicación: San Jacinto no. 505.
  • U.D. 7 Héroes de Chapultepec
    Ubicación: Nicolás Romero no. 1477.
  • U.D. 8 Cuauhtémoc
    Ubicación: Calle Dan Esteban no. 2095.
  • U.D. 12 Independencia
    Ubicación: Nevado de Toluca no. 100.
  • U.D. 13 Libertador Miguel Hidalgo
    Ubicación: Pablo Valdez no. 3415.
  • U.D. 37 Cd. Tucson
    Ubicación: Alfonso Cravioto no. 2280 y 2300.
  • U.D. 48 Prof. Manuel Uriarte Tovar
    Ubicación: Avenida Artes Plásticas no. 276.
  • U.D. 69 Parque Liberación
    Ubicación: Avenida Ramal del Ferrocarril no. 339 y 337.
  • U.D. 78 Plaza Vecinal Arandas
    Ubicación: Hacienda de Tala no. 3295.

Si buscas un plan económico para el fin de semana en Guadalajara, las albercas municipales son una alternativa práctica y sin costo.

