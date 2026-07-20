EUA negó participar en el secuestro de “El Mayo” y responsabilizó a Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”

No habrá beneficios especiales para Joaquín Guzmán López tras entregar a Ismael El Mayo Zambada en Estado Unidos (EUA), así lo dio a conocer el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella, durante un encuentro con los medios de comunicación este lunes 20 de julio.

El fiscal estadunidense aseveró que el gobierno que representa no tuvo participación alguna en la operación que llevó al líder del Cártel de Sinaloa a las rejas. Responsabilizó totalmente a El Güero de la organización, traslado y entrega del narcotraficante, esto con base a una de las declaraciones oficiales del integrante del Cártel de Sinaloa.

“El Gobierno de Estados Unidos se lo dejó perfectamente claro: No aprobamos los secuestros y que no recibiría ningún tipo de ayuda”, puntualizó tras ser cuestionado sobre el caso.

Le pregunté a fiscales de EEUU sobre el proceso de detención de El Mayo Zambada. No se reconoce operación en México, se culpa a Joaquín Guzmán López y se niega premiarlo por ello.



👉🏽 “Lo que puedo decirle es que Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo", al declararse culpable,… pic.twitter.com/OK2SfhRi0p — Jesús García 🐦 (@JesusGar) July 20, 2026

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¿Por qué Joaquín Guzmán López no recibirá beneficios tras entregar a “El Mayo”?

Asimismo, el fiscal detalló que Guzmán López admitió haber secuestrado a Zambada en un intento de ganar un beneficio extra en su caso; sin embargo, reiteró que esto no ocurrirá durante su proceso que tiene pendiente la sentencia.

Conviene recordar que se tiene programada una audiencia para el lunes 31 de agosto para el hijo de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo y, hasta el momento, se tiene conocimiento de un acuerdo de culpabilidad pactado entre autoridades de EUA y uno de los exlíderes de Los Chapitos, por lo que en diciembre se declaró culpable.

En caso de ser encontrado culpable, El Güero podría recibir cadena perpetua y pasar el resto de su vida en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, tal como su padre y El Mayo Zambada.

El secuestro de “El Mayo” Zambada y las nuevas declaraciones de la FGR en México

El tema del secuestro de Zambada volvió a tener notoriedad no sólo por la sentencia contra el capo de este día, sino también porque la Fiscalía General de la República (FGR) admitió que El Jando fue el piloto que lo transportó a suelo estadunidense.

De acuerdo a un comunicado que emitieron el pasado 15 de julio, la dependencia mexicana confirmó que, hasta junio de 2026, identificaron a Mauro Alberto “N” como el piloto en el caso Zambada, pese a que fue detenido en México y permaneció seis meses en prisión sin ser cuestionado sobre el tema, aunque había indicios.

Pese a esto, el piloto fue trasladado a EUA en agosto del año pasado.

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