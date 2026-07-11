Walmart rebaja Sony PlayStation 5 Slim 1 TB Edición Fortnite Cobalt Star con hasta 15 meses sin intereses

Walmart rebajó la consola Sony PlayStation 5 Slim en su edición especial Fortnite Cobalt Star. El aparato, recomendado tanto para adolescentes como para adultos, tiene micrófono incorporado, ideal para iniciar conversaciones con otros jugadores de forma sencilla.

La oferta de Walmart incluye de 3 a 15 meses sin intereses (MSI), además de un importante descuento. Esto es lo que tienes que saber sobre el producto y cuánto cuesta.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto sale la PlayStation 5 en Walmart y qué opciones de pago están disponibles?

El precio de la Sony PlayStation 5 Slim Edición Fortnite en Walmart es de $11,149, el descuento alcanza los $2859 sobre el precio anterior de $13,999.

Además de la rebaja, Walmart ofrece distintas opciones de meses sin intereses para esta PlayStation 5, todas sobre un total de $11,149:

3 meses de $3,716.33

6 meses de $1,858.17

9 meses de $1,238.78

12 meses de $929.08

13 meses de $857.62, exclusivo con BBVA

exclusivo con BBVA 15 meses de $743.27, exclusivo con BBVA, Sams Invex y WM Invex

La PlayStation 5 Slim está disponible en Walmart con hasta 15 meses sin intereses. (Walmart)

¿Qué incluye y qué características tiene la PlayStation 5 Edición Fortnite disponible en Walmart?

La PlayStation 5 Edición Fortnite a la venta en Walmart incluye contenido exclusivo para Fortnite, como el paquete Cobalt Star, que incorpora artículos cosméticos para el juego y 1,000 paVos para canjear dentro del título.

La consola tiene tiempos de carga muy rápidos gracias a su SSD de velocidad ultrarrápida, y ofrece una experiencia más inmersiva gracias a funciones como la respuesta háptica y los gatillos adaptativos del control DualSense™, además de sonido envolvente en 3D.

El aparato disponible en Walmart posee un control que permite hablar con otros jugadores a través de un micrófono integrado, con un botón para silenciarlo cuando el jugador lo desee.

En un televisor 4K compatible, la consola permite ver gráficos más nítidos, con reflejos y sombras más realistas gracias a la función de trazado de rayos, y colores más vivos en pantallas con HDR. También soporta una velocidad de hasta 120 cuadros por segundo en juegos compatibles. Además, permite jugar más de 4,000 juegos de PS4™ en la consola PS5.

Entre las especificaciones técnicas, la consola cuenta con:

Conectividad Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB y HDMI

Almacenamiento y memoria RAM de 16 GB / 256 bits GDDR6 SDRAM, más 512 MB de RAM DDR4 para tareas en segundo plano

/ 256 bits GDDR6 SDRAM, más 512 MB de RAM DDR4 para tareas en segundo plano Gráficos personalizados AMD RDNA 2, con 36 unidades de cómputo y hasta 10.3 TFLOPS de potencia

Audio compatible con Dolby Atmos y DTS:X

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.